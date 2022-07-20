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20/07/2022

【吃了防腐劑？】顏值比新媳婦還高 兒子婚禮「最嫩婆婆」走紅！？

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    閒時最喜歡在網絡閒逛，搜尋新奇有趣的事物與人分享，為大眾提供無限的歡樂泉源，可以隨時鬆一鬆。

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        衰老是人們不願提及，但是又感到無可奈何的事情，隨著時間的推移，臉上的膠原蛋白也會慢慢的流逝，身體的各項機能也在走下坡路，臉上長皺紋，身材出現發浮的情況也是非常普遍的，不過仍然有一些人，在與時間賽跑的過程中更勝一籌，即使年過半百，也依然風韻猶存，就比如說我們今天要講述的這位婆婆。



        本期文章的主人公被網友們稱為「最嫩婆婆」，她在兒子的婚禮上，憑借過人的氣質，收獲了大家的關注，在網絡上迅速走紅。眾所周知，我國婚禮素有「敬茶」一說，當新媳婦向婆婆敬茶時，身邊的親朋好友拍下了照片，本想發到網上沾沾喜氣，卻沒想到讓這位喜婆婆火了起來，因為她實在是太年輕了。

 



        這還要從一段網絡視訊說起，在網絡視訊中，一對新人向自己的婆婆敬茶，然而這位婆婆確實非常的年輕，看上去和自己的兒媳婦相差無幾，很多陌生人分不清哪個是婆婆哪個是兒媳婦。其實這位婆婆看上去不僅身材比較鄂爾多斯，而且自己的面容也是非常的年輕，大家都非常的羨慕，40多歲了還保養得這麼好。

 



        喜婆婆接過茶碗之後，一手托著杯底，另一手拿起茶碗飲茶。如此端莊的坐姿，令網友們稱贊不已，紛紛稱她是個優雅的阿姨。並且，她的皮膚非常好，身材也沒有出現發福、臃腫等現象，身上一點都看不到中年女性的模樣，反倒像一位青年女子，an怪被稱為「最美婆婆」。

 



        這位高顏值婆婆選了一個復古唐裝紅色禮服，和新娘的衣服差不多的樣式。若僅僅是衣服還沒有什麼，重點是這位婆婆「看起來實在是過分年輕」，白皙的皮膚，絲毫不見歲月的痕跡，細瘦的身材，和20多歲的小姑娘完全就是一個模樣。

 



        婆婆走紅後，當有網友問及她的凍齡秘訣時，她非常大方的回答：只需做好兩件事！保持健康的飲食和堅持運動。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料來源：coms.pub)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 

 

 

 

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