分娩有多痛？外國YouTuber戴上「陣痛模擬器」體驗！男士又承受到嗎？

最近有一個潮流：大家愛找男性去體驗一下，生孩子的痛是如何的。

早前，有一位爸爸就把自己接上一部陣痛模擬機，試試可否承受痛楚。現在，到 vlogger Joe Sugg 一試。

嗯，正確來說，是 Joe 把老友 Conor 接上機器一試，然後把片段放上網分享。

影片中，Joe 說：「某天，我在網上瀏覽，就看到這個片段。太太把丈夫接上這個陣痛裝置，讓他體驗一下生孩子是如何的。」

這個實驗令 Joe 也想買一個 「生孩子模擬器」，自己也測試一下。

「男孩子都指，最痛是兩腿之間給踢中，而女生會說，生孩子是最痛的。」

他把電極接到歌手 Conor 身上，解釋有多種程度的陣痛可以調較。

弄得有趣一點，Joe 準備了遊戲：只要 Conor 答對一條關於女性的問題，就可以倖免於難…一次。

可惜，第一條問題就答錯了，然後 Joe 就啟動了機器。Conor 馬上收縮了身體，痛得大叫起來，機器停止了後，他說：「我的子宮發麻了。」

其後的四條題目都答錯了，Joe 每次都提升了痛楚程度。

Conor 說：「我不知道我還可不可以承受。」

再下一次，Conor 的形容是：痛得要命，是一個已經不能尖叫出聲的程度。

經過了無比痛苦後，Conor 成功完成遊戲，「誕下」 了一個嬰兒…塑膠玩偶。