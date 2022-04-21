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21/04/2022

懷孕何其奧妙！患上嚴重細菌感染疾病的媽媽全靠肚中BB治好？

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　　一位準媽媽患有嚴重的細菌感染疾病，令她出現持續痛症。而最近病 「治好」 了—全靠她肚中的嬰兒。

 

　　28歲的 Celeste Clancy 兩年前一次外遊，給昆蟲叮到，感染到萊姆病 (Lyme disease)。

 

　　病情令她不能步行、出現不能控制的震動及肌肉痙攣等。

 

　　醫生處方不同藥物，但都沒有任何改善。

 

　　不過，12月時，這些可怕的徵狀都完全消失了，這是她發現懷孕的幾個星期前。

 

 

　　Celeste 認為，受孕幫助救了她一命，而醫護人員相信，懷孕賀爾蒙反制了萊姆病造成的傷害。

 

　　預產期是今年九月，這位準媽媽說：「我有各種病徵，包括耳鳴、短暫失聰、慢性痛症、肌肉痙攣、意識模糊、慢性疲勞、兩音節或以上的字都不能發音。」

 

　　「我很病，痛得不能步行，感到身體變得沒用。這是一種折磨，痛得不能冷靜下來，這可以持續四小時。」

 

　　「12月，當病徵停止了，我就和丈夫坐在一起，哭了出來，終於舒了一口氣。兩年了，我第一次沒有感到痛楚。」

 

 

　　她補充說：「我沒有想過懷了孕，因為我有避孕的，不過也測試一下吧。驗孕結果是陽性的，之後試了四次也同樣。」

 

　　「我相信，懷孕賀爾蒙不知如何阻止了體內的細菌。自此之後，我就沒有再出現任何一個萊姆病的病徵了。」

 

　　「我承受過的痛，並沒有任何藥物，沒有任何一位醫生，可以給我紓緩。」

 

　　「而這個我還未遇上的小嬰兒，可以給我醫好這個病，實在是一件神奇的事。我完全相信，這孩子救了我一命呢。」

 

　　Source: Expectant mother is cured of Lyme disease by her baby

 

 

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