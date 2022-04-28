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28/04/2022

哺乳FAQ｜BB幾歲戒奶？媽媽如何停止餵奶？澳洲母乳協會分享3招助退奶！

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　　餵哺母乳是世界上一樣最天然的事。相信寶寶出生後，任何媽媽都會嘗試下，看看自己能否餵哺。到完成這個偉大的任務時，媽媽要如何做呢？

 

如何停止餵奶？

 

　　英國衛生部門建議，寶寶首六個月，都盡可能只餵母乳。不過，這都完全由媽媽自己決定，沒有一定標準。

 

　　而往往從嬰兒開始進食固體食物時，這就會自然地發生。不過，部門提到，固體食物並不是要取代母乳，相反有證據指出，母乳可以幫助寶寶的消化系統，令腸胃更容易開始去處理固體食物。

 

　　「嬰兒開始吃固體食物後，仍然需要吃母乳或配方奶粉，到起碼一歲。」

 

　　「牛奶並不是一歲以下孩子最好的主要食糧，不過可以配合其他食物，如薯蓉等。」

 

 

　　媽媽可以配合母乳加奶粉，「淡出」母乳應該是最簡單的方式，例如每日少餵一餐母乳，待一星期的適應期後，就考慮減多一餐。

 

　　「一歲以下的嬰兒，這一餐可以用奶樽餵配方奶粉；一歲以上的，就最好以杯子取代。」

 

孩子大約多久斷奶？

 

　　世界衛生組織說：「建議餵哺全母乳至六個月大，然後以母乳加其他食物，至兩歲或以上。」不過，一切都由媽媽自行決定，隨時可以調整。

 

 

媽媽如何退奶？

 

　　當你決定要停止餵哺，專家建議最好慢慢停奶，讓身體有時間去適應。

 

　　澳洲母乳協會說：「如果乳房健康應付，又沒有脹奶等情況，供奶就會慢慢下降。」請佩戴有承托力良好的胸圍，以及使用乳墊幫助吸去漏出的母乳。

 

　　洗澡後，媽媽們可以冷敷一下乳房，有助舒緩。

 

Source：How do I stop breastfeeding? What’s the average age for a child to stop and how do I dry up my milk?

 

 

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