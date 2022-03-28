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28/03/2022

養生智慧：不時不食！農場直送買時令香椿菜︰鮮嫩清香！食用前該如何處理？

#農夫 #時令菜 #香椿菜 #春日時令 #養生智慧 #在地生產 #處理香椿菜 #不時不食
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Text: 由作者提供

　　消費品但凡以「限量」推廣的，大家總想得到，所以貼上「別注版、特別版」的錢幣、郵票、模型、波鞋甚至腕錶、手袋等產品，特別受吹捧。

 

　　各人有各人的執著，我比較著意「季節限定」，關心「有啖好食」，由是踫上「時令當造」的食物，就會食指大動，趨之若鶩。

 

　　「不時不食」乃傳統養生智慧，如夏日吃瓜果、冬日吃蔬菜。往昔農業社會，踏入不同季節，自有該季度盛產的農作物於市場出售，但見同一時段內，市場大量供應同一作物，我們大致可以判斷，該作物就是「時令當造」。

 

　　隨著氣候變化，科技躍進，刻下的耕種知識和技巧已不一樣，農作物的生產週期或多或少受到影響，當冬天也有青瓜、苦瓜此等夏日良品可吃的時候，「當造作物」的概念，日益模糊。

 

　　閑人可能會問：為何一定要吃「時令當造」？

 

　　「時令當造」跟天然栽種可說是一脈相承，不同作物需要不同的氣候條件，只要天時地利人和，客觀環境適合，作物毋須改變基因或添加過量藥物化肥，即可自然茂盛生長，結花結果。硬要一年四季，百物並存，想吃即可以買來吃的話，作物培植，就得加點化學元素，健康代價還是有的。

 

　　長長氣氣又重提，慶幸近年遷居新界，舊區發展始終較市區為慢，不少農地仍有耕作，如前文介紹的城市綠洲，就是其中一個例子。此類農地一般面積不大，人手所限，產物種類不多，卻多以栽種「時令當造」作物為主，以省下藥物化肥的花費。

 

      直接跟農夫買，享受「在地生產、在地消費」，從耕種、收割、銷售，快速一條龍，時令鮮品即時到手。那天，就看到春日時令香椿菜！香椿菜就是香椿樹於春天發出的嫩芽，多呈楓葉般的殷紅色澤，帶特殊香氣，當造的香椿菜入口鮮嫩；但供應期短暫，季節限定，稍縱即逝，嫩芽老了就不能吃，名副其實一期一會。

 

　　香椿菜，性涼，味苦平，歸肺、胃、大腸經。具清熱解毒、健胃理氣、殺菌消炎、明目潤膚等功效。又因香椿內含亞硝酸鹽和硝酸鹽，此等元素的含量雖未致令人體即時中毒，但一般都建議烹煮前稍作處理：

 

1.  把香椿菜頂部2 — 3毫米較硬的部份切除。

2.  以清水沖洗後，備一大盤，另注入清水及適量食鹽，放入香椿菜浸泡5 —10分鐘。

3.  再次快速沖洗。

4.  小鍋煮沸大熱滾水，熄火，放入香椿菜，不用加蓋，閑置2分鐘。

5.  盛起後，再次快速沖洗，即可用作烹調。

 

     

      小小的一扎香椿菜售價@$12，首天我買了兩扎，用來炒蛋，次日再買四扎，以橄欖油清炒，第三天再去，農夫告之已售罄。

 

 

      不甘心，於街市來回走動，找到一甚少光顧的檔口，放著幾扎，@$20四両，價錢牌卻寫著「春椿」，明顯是手快文筆之誤。目測一會，我還是掉頭走了，皆因此香椿菜外型較長，有點不像本地品種，嫩芽多已轉綠，似乎不太嫩了。

 

　　今個春季，吃過兩次就是了，無謂貪！

 

 

      猶記2018年曾到大嶼山訪問二澳農作社社長Alan Wong（黃永根），介紹二澳復耕之餘，亦有推介他們以鮮品製作而成的漬物醬料，當年就吃過師傅親自下廚製作的香椿醬。 

 

 

      多年過去，二澳出售的醬料更見多元，但香椿醬這類時令醬料，供應情況如何，不得而知。忽爾想起舊日自煮美食「香椿醬拌麵」，簡單方便，入口陣陣幽香，垂涎三尺。

 

 

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