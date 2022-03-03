現時烏克蘭局勢高度緊張，俄羅斯大軍壓境，正在包圍鳥克蘭首都基輔。俄羅斯為何派軍入侵烏克蘭？箇中原因，可謂錯綜複雜。

首先，雙方在歷史、文化與宗教上，有著千絲萬縷的關係。兩國在地理上是鄰居，14世紀時彼此都曾被蒙古帝國統治過。當時蒙古人以烏克蘭為中心建立「欽察汗國」，統治兩國大約兩百年。當蒙古人撤走後，烏克蘭被波蘭王國統治，受天主教文化的影響。而在二次大戰後，烏克蘭併入前蘇聯版圖，且發生過大饑荒。

長期以來，俄羅斯將烏克蘭視為一塊有利可圖的殖民地，一向擔心失去那塊領土。烏克蘭氣候比俄羅斯溫暖，是歐洲重要糧倉。就在今年，烏克蘭更成為全球第二大糧食出口國，僅次於美國。難怪普京會覬覦烏克蘭，虎視眈眈。

第一次大戰快結束時，各個帝國紛紛崩潰，烏克蘭在混亂宣布獨立，但其肥沃黑土和黑海港口，始終成為各國爭奪的對象。而前蘇聯擁有地緣政治優勢，侵佔烏克蘭易如反掌。但在1932至33年，前蘇聯，特別是烏克蘭，發生大饑荒，主要原因，是史太林要搞農業強制集體化政策失誤。不過有關這場饑荒，一直被前蘇聯當局隱瞞，直到戈爾巴喬夫實行經濟改革和開放政策，展示當年檔案，真相才公諸於世。

估計這場大饑荒導致500多萬蘇聯人死亡，其中390多萬為烏克蘭人。發生在烏克蘭境內的饑荒被稱為Holodomor，意為「飢餓毀滅」。如今，普京決心恢復俄羅斯對烏克蘭的控制力，但那段悲慘歷史相信在不少烏克蘭人心中仍是抺不掉的惡夢。

至於今次普京揮軍烏克蘭，表面上的理由，是現今烏克蘭的澤連斯基政府親歐美，想加入歐盟及北約，而俄羅斯則擔心一旦烏克蘭加入北約，那麼歐美國家的武器、導彈、雷達等就可以進駐烏克蘭，近距離監控俄羅斯，直接威脅俄羅斯的安全。

但普京可能沒有讀中國的《孫子兵法》。孫子說：「知彼知己，百戰不殆。」而普京在知彼方面，沒料到烏克蘭人的頑抗，同仇敵愾；在知己方面，不知道自己的經濟實力有限，受不住西方的經濟制裁。這是美國總統拜登所形容的：普京是錯判形勢。普京宣戰後，俄軍分別從烏克蘭北部、東部及南部突擊，務求速戰速決，想不到烏軍發揮超水準表現，令俄軍損兵折將，令普京大失預算。

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其實普京在宣戰之前，早在打「中國牌」，明白沒有中國的幫助，中國的支持，俄羅斯將無法承受與西方對抗。因此在北京冬奧會開幕前夕，普京已與習近平會晤，展現兩國進一步合作。當時普京已揚言，俄羅斯願意每年從遠東地區向中國供應100億立方米的天然氣。並稱，俄中貿易額有信心達到2000億美元。

想不到聯合國安理會於2月27日舉行會議，表決美國等提出要求就烏克蘭局勢舉行緊急特別決議，中國常駐聯合國代表張軍在表決中投棄權票，表示當務之急是各方保持必要克制，支持和鼓勵一切有利於和平解決的外交努力。

中國的立場，顯然是貫徹《孫子兵法》所說的「上兵伐謀」，最佳戰略不是開戰，開戰總有傷亡，而是「不戰而屈人之兵」。俄羅斯沒有了中國的支持，氣燄難再囂張，願意與烏克蘭談判了。