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27/01/2022

爆李佳芯缺席活動原因 「蟲草大王」陳恩德抽起所有TVB廣告

#李佳芯 #蟲草大王 #陳恩德 #TVB
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　　【晴報專訊】李佳芯（Ali）近日被傳與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀，更有指Ali與陳炳銓拍拖期間，已與Mark暗中發展，疑似一腳踏兩船；日前更有多張聲稱是二人拍拖的相片。不過Ali前日發聲明與Mark劃清界綫，她昨日亦臨時缺席Mark有份舉辦的活動。Mark受訪時直指是TVB開出無理條件，遂決定不用Ali到場，他又同時宣布抽起所有TVB的廣告。

 

Mark依然對Ali處處維護，不欲對方受傷害。

 

　　陳恩德昨日出席NFT活動，而李佳芯原是嘉賓之一，但發通告時卻臨時「消失」。Mark解釋是因為無綫開出不合理要求，他在律師陪同下接受訪問說︰「免得講錯說話被TVB告…其實邀請Ali時，經理人回覆答應，但最後忽然有特別要求，『活動上唔可以同陳生合照，即使上台同大合照，一定要同陳生保持距離，要隔幾個人先可以影相，陳生同Ali唔可以同時接受訪問。』喺我公司立場，咁係好無禮貌，甚至帶點侮辱，即時問咗點解最後有呢個要求。」

 

有感被無綫侮辱

 

　　Mark續稱，接獲這無理要求後，他私下問Ali是否她的主意，但Ali起初並無回答，後來才有回覆，Mark說︰「私人內容唔講太多，總之佢意思係公司要求…呢個係TVB問題，已經出晒信，亦抽起晒所有TVB嘅廣告！我係每年以千萬計嘅客戶，但換得咁樣嘅待遇，佢哋簡直侮辱緊我！」Mark更勞氣稱︰「我諗樂易玲要畀個交代！」

 

　　問Mark是否正追求Ali？他避答指︰「私人問題唔答，喺我單方面嚟講，佢係我好朋友，就算今日（昨日）佢無嚟，我照可以送番個NFT畀佢，我無所謂。」不過，Ali前日斬釘截鐵指與Mark無發展空間，問他會否感到失望？他說︰「私人事喺呢分鐘唔答，我尊重佢講任何嘢，我唔需要講任何說話去爭抗。佢想點講都無所謂，我原則係唔好特別傷害佢，佢係一個好人。」

 

Ali前日發聲明，強調與Mark沒有發展空間。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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