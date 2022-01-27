開設入行後首個銀行戶口 姚焯菲變身Hip Hop女神逗利是

【晴報專訊】姚焯菲（Chantel）最近拍攝中銀香港「虎年潮拜Phone利是」賀年短片，介紹中銀香港的手機銀行及BoC Pay「Phone利是」升級服務。Chantel透露新年期間要工作，但得知現時11至17歲的中銀香港客戶可登記「轉數快」手機收利是，剛開設入行後首個銀行戶口的她已立即登記，打算將收到的利是儲起，留待日後進修，認真乖女。

Chantel為自己的中銀香港戶口登記「轉數快」，過年逗利是無難度。

姚焯菲與微辣藝人馬檇鏗（Roberto）、葉佩男及葉思男拍攝中銀香港賀年短片，年僅15歲的Chantel一向形象乖乖女，今次難得以Hip Hop美少女造型示人，令人耳目一新。片中，Chantel看到偶像Roberto、佩男和思男勁歌熱舞，rap住虎年如何「Phone利是」；佩男與思男使用中銀香港手機銀行及BoC Pay的「Phone利是」功能，派發及收取電子利是外，亦可向親友送上祝福語，拆電子利是後便用手機銀行自主利是錢，令Chantel十分羨慕。到大年初一，Chantel的親友都以手機銀行及BoC Pay派電子利是，原來Chantel媽媽教女兒以手機銀行登記轉數快綁定銀行戶口，逗利是目標成功達成。

化身Hip Hop少女的Chantel（左二）， 首度跟微辣藝人合作拍攝。

Chantel在短片中與三位微辣藝人載歌載舞，拍攝時Chantel獲中銀香港個人金融及財富管理部市場營銷處助理總經理趙樂怡（Amy）探班，Amy送上金咪高峰造型粉紅蛋糕，寓意Chantel紅到「菲」起，甚有心思。提到新年習俗，Chantel笑言最愛逗利是︰「我人生『第一桶金』都是多年儲起的成果。今年我雖然有工作在身，少了機會拜年，但現在11至17歲的中銀香港客戶可以登記『轉數快』手機收利是，即時check埋balance，真的好方便。」

中銀香港個人金融及財富管理部市場營銷處助理總經理趙樂怡送上金咪蛋糕，寓意Chantel紅到「菲」起。

Amy（右）即場教Chantel以手機銀行登記轉數快。

儲利是錢進修跳舞演戲

Chantel最近更學習自主理財︰「我剛剛在中銀香港開了入行後第一個銀行戶口，決定將今年收到的傳統利是都儲入戶口。父母是會計師，從小他們已慢慢灌輸儲錢理財的概念，所以我會將利是錢放到中銀香港戶口，將來用來進修跳舞及演戲。」在旁的Amy大讚Chantel有理財觀念，更即場教她以手機銀行登記轉數快去收利是。Amy說︰「我的女兒與Chantel年紀差不多，所以見到她很有親切感。女兒現時在外地讀書，今個新年不能回港度過，但很多親朋都說不可錯過新年習俗，講定會『Phone利是』，即使未能見面也互送祝福，利是錢直接存入女兒的本地戶口。」