《聲夢》四小花畫虎揮春向讀者拜年 炎明熹難忘放炮仗炸傷手

【晴報專訊】明天便是農曆年初一，《聲夢傳奇》四小花炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）應本報邀請，在虎年來臨之前，親手繪畫老虎畫及揮春，預祝讀者龍精虎猛、虎年行大運。其中GiGi分享了最難忘的農曆新年，自爆某年回鄉玩炮仗時不慎被炸傷手，令其他小花為之譁然。

《聲夢》四小花畫虎揮春向讀者拜年

去年組成女團「After Class」的四小花，唱而優則演，除了推出新歌，又拍攝劇集《青春本我》作雙棲發展，可謂事業大豐收。四人除了唱歌和演戲，畫功方面亦備受考驗，皆因她們要齊齊揸住毛筆畫老虎，首次公開繪畫及寫揮春的GiGi、Chantel、Yumi和Windy，創作過程中笑料百出，不擅寫毛筆字的Yumi執筆姿勢像揸筆，右手更沾到墨水，要四處問人拿紙巾抹拭，又不斷偷望其他人攞靈感。

姚焯菲自誇有藝術細胞

Chantel（右二）一臉浮誇大讚GiGi（左二）的老虎畫得漂亮，令GiGi哭笑不得。

GiGi畫功公認最了得，但她連自己的名字亦寫錯，最後更要「塗鴉」改錯字。Chantel發揮最平穩，老虎畫得靚，寫揮春時亦創意十足，難怪她沾沾自喜︰「我真係好有藝術細胞。」畫作最稚嫩的Windy，被取笑畫功程度只達幼稚園，她在老虎頭兩旁畫了兩筆「風」，並笑着解釋︰「畫風係因為我叫Windy，哈哈！」之後寫揮春時又寫錯「年」，難怪她自嘲︰「我隻老虎畫到好似老鼠同兔仔混合體。」雖然四人烏龍百出，但創作時十分認真，絕對誠意可加。

親手煎糕答謝工作人員

今年是四小花入行首個度過的農曆新年，礙於疫情及限聚令，未能舉行大型團拜，不過窩心的四人正計劃親手下廚煎賀年糕點給身邊工作人員品嘗，感謝他們過去一年勞心勞力的照顧。GiGi表示︰「上年聖誕節我哋實行咗個大計劃，就係派啲曲奇餅畀幫助過我哋嘅工作人員，成個公司都差唔多派晒，入面寫住我哋嘅心意，係非常之有意義嘅事。新年我哋可能親自煎年糕或蘿蔔糕畀大家食，所以唔一定派利市，但如果我哋派到利市嘅話，咁大家唔使擔心喇，代表我哋有收入。」

（左起）Yumi、Windy、Chantel及GiGi異口同聲表示會將利市錢儲起。

提起過往最難忘的新年？GiGi稱小時候會跟家人回鄉拜年，最興奮是可以燒炮仗，她手舞足蹈表示︰「唔同炮仗有唔同玩法，各式各樣都有，非常好玩。有次玩炮仗時，掟遲咗個炮仗落地，佢就喺我隻手上爆咗。」身旁三人不禁嘩一聲，GiGi續說︰「但又唔係好痛，正所謂初生之犢不畏虎，所以唔係幾驚。」

今年因疫情未能回鄉過年的GiGi，最懷念家鄉的濃厚節日氣氛。

疫情下未能回鄉過年，GiGi坦言十分失望，「好懷念過年時嘅氣氛，尤其放炮仗就知道係過年，成條村都會放，非常熱鬧，好想可以快啲返去探吓啲屋企人。」Yumi、Windy和Chantel自言過往新年十分平淡，都離不開跟食有關，最愛吃湯圓和年糕，笑言過年有藉口讓自己大吃一頓；Chantel則會穿上旗袍向家人拜年，又會替家中寵物穿上新年服飾。

Chantel新年期間最愛吃湯圓和年糕，她笑言︰「我樣樣都想食，除咗唔食得之外。」