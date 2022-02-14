自命奀星拍片求生路 「七線人棄王」全憑傻勁搵戲做

【晴報專訊】TVB綜藝節目《七線人棄王》由自命「七綫奀星」的藝員林浩文、程浩駿、姚宏遠、陳俊堅和鄭雋熹，一手包辦製作及演出。觀眾讚節目有新鮮感，對五子的觀感由「熟口熟面講唔出名」，到樂意深入認識，令五子大感安慰及滿足。看似自卑自嘲，其實五子純粹愛演戲，未敢妄想一步登上一綫，只求力爭演戲機會，讓大家記住他們的名字。

五位「人棄王」力爭演出機會，希望有天觀眾會記住他們的名字。

林浩文（左）與程浩駿經常演手下甲乙丙。（IG圖片）



林浩文、程浩駿、姚宏遠、陳俊堅及鄭雋熹自組「人棄組合」，自編自導自演兼包辦拍攝剪接，製作《七綫人棄王》訴說奀星之苦。節目中，五子豁出去盡情自嘲：林浩文經常做禮儀先生，成為「攞獎」最多的藝人；程浩駿外表兇神惡煞，是黑社會專業戶；身材健碩的姚宏遠常要半裸露肉扮舞男；陳俊堅演過的角色大多不得好死，死亡率達100%；鄭雋熹曾參演超過100部劇，但全是「內心戲」，即是零對白。



至今仍被叫同學仔



《七線人棄王》已在翡翠台播放首集，其餘九集則在myTV SUPER上架，不少觀眾讚內容抵死有趣，希望節目能繼續在翡翠台播出，為五子打下強心針。程浩駿說︰「其實觀眾評價好壞都有，好是覺得有幾位新面孔，內容跟其他節目不一樣；負評則是認為我們年資尚淺，仍有進步空間。坦白講，我們預期只有一成好評，現在一半一半，已經心滿意足。」



五子毫不保留自嘲奀星，心理質素強大，姚宏遠說︰「我們自視為七綫，外間怎樣看是人家的事，我們心態上保持謙虛。」鄭雋熹笑言他們曾故意趁下班時間坐港鐵或巴士，看看有沒有人認得他們，結果完全沒有。程浩駿說︰「我入行前已經夢寐以求做『奀星』，因為常看到雜誌寫某某奀星約會，即是說奀星不是普通人，代表我已經成功了，哈哈！當然，我聽過比『奀星』更難聽的話，包括粗口！」五人全屬藝訓班出身，入行以來聽得最多的稱呼並非「奀星」，而是「同學仔」。姚宏遠說︰「入行至今九年，但仍然被稱呼做同學仔，有時前輩還問我是哪一期畢業，其實已經是很久之前，感覺比較尷尬。」



直認事業運下沉

五子經營YouTube頻道，扮90年代MK仔拍片過戲癮。（IG圖片）



醉心演戲的五位「人棄王」，縱有一腔熱誠卻難敵現實殘酷，多數只能演出沒有對白的角色，根本無「戲」可言，他們擔心演藝生涯十年如一日，決定化被動為主動，經營YouTube頻道「Nobody Production人棄組合」自救。陳俊堅說：「如果沒機會演戲便容易生疏，不如自己拍片多練習，即興表演鍛練自己。」姚宏遠笑認自己事業連「浮浮沉沉」也說不上，只是一直在沉，「既然大家喜歡演戲，便拍出來放上網，就算無人欣賞，自己過癮都好，慢慢得到大家留意，這是額外獎勵。」

陳俊堅（左）在《愛‧回家之開心速遞》演「堅慌」，算是他的劇集代表作。(網上截圖)



額外獎勵是指高層來電，表示賞識五子的YouTube搞笑片，更為他們開拍節目。五子雄心壯志一口答應，卻換來嚴重超資。林浩文說︰「我們惆悵如何補底，正努力接外來工作，希望補回超資的支出。」雖然辛苦更要貼錢，但翡翠台播出一集後，收到很多朋友、同事和網友的留言鼓勵，令他們認為一切都值得。「其實辛酸又何止我們五個，很多人比我們更慘。其實我們是幸福的一群，被抽中在節目中暢所欲言，其實有很多幕前幕後的故事未講，希望有第二季，一定更精采！」