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01/03/2022

演「極品港女」入型入格 陳嘉寶嚴母上身教女兒三觀價值

#陳嘉寶
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　　【晴報專訊】陳嘉寶（Anjaylia）在ViuTV劇集《IT狗》中，演盡「極品港女」Shirley惹人生厭，更被不少網民怒罵。產後復出的Anjay日前接受訪問，直言Shirley一角令她過足戲癮；但現實生活中，她對三個女兒的管教甚嚴，年紀輕輕便灌輸她們要有禮貌，「呢方面我同老公都揸得好嚴，亦都最傷神。」

 

為避免女兒們受到網上欺凌，Anjay堅持不讓她們上鏡。（資料圖片）


　　劇集播出之時，Anjay剛誕下第三名女兒需要坐月，未能為劇集宣傳，但她很感恩劇集收視和口碑均不俗。「幾年無拍戲，好多人覺得我係咪已經唔做？甚至《IT狗》導演搵我時，佢第一個反應就問我，『你會唔會唔做？如果無時間，客串都可以』，我話梗係唔會唔做。」

 

Anjay三年抱三，幼女Azaliah在一個多月前出世。（資料圖片）

Anjay在ViuTV劇集《IT狗》中的演出備受讚賞。（資料圖片）


　　Anjay過往大多演繹乖巧學生妹或孝順女，今次一改形象，演活「極品港女KOL」，她直言演員不應該輸打贏要︰「唔係個角色討好就做，唔討好嘅就推，嘗試唔同角色反而畀到觀眾新鮮感。好開心終於都有人搵我做『反派』，站喺觀眾立場，的確係好想打Shirley；但喺演員角度，我覺得如果觀眾想打佢，呢個就係我心願，證明觀眾對角色有情緒，總好過覺得我演得唔似。」

有勇氣再挑戰學生妹角色

　　由於角色充滿挑戰，Anjay開心能過足戲癮︰「有時個角色唔係大奸大惡，而係日常生活中你可能遇到嘅一類人，演員要點樣好自然咁演繹出嚟，係好有挑戰性。」雖然已為三女之母，但一臉童顏的Anjay，坦言夠膽再挑戰學生妹角色，「導演敢，我就得！所以要保持住身形，保養得再好啲。我坐月都坐得好乖，因為啲長輩嚇我，話唔坐好月會殘得好快。希望狀態好時，由學生演到老都可以。」

　　Anjay直言已決定封肚，因現時照顧三個女兒大感吃力，幸好老公黃頌祈是「神隊友」，所以兩公婆可以分配好時間，做自己喜歡的工作，「除非過幾年我突然抽起條筋想生，但依家就一定唔生。生同陀B都唔難，但照顧同教育就最難。我啲女由兩個月開始，就會有故事時間，灌輸佢哋正確價值觀同自理能力，要佢哋一歲幾就坐低食晒成餐飯，要有基本清潔、尊重工人姐姐等等。呢啲我哋揸得好嚴，亦最傷神，大家見我呢幾年個樣係殘咗好多。」

 

轉載自: 晴報

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