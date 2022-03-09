離婚4個月 與舊愛重譜異地網戀 大S閃嫁韓星具俊曄

【晴報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）去年11月才跟汪小菲離婚，誰知她昨晨拋下震撼彈，宣布閃嫁20多年前的舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄，令人譁然。原來一對新人全靠電話及視訊重燃愛火，未正式見面重聚已在韓國登記結婚，男方今日即由韓國趕赴台灣相見，認真浪漫。大S離婚短短106日即宣布再婚，絕對敢愛敢恨。

大S與汪小菲所生的一對子女現時在台灣生活，未知會否跟隨母親移居韓國。（資料圖片）



大S與汪小菲離婚後，前夫近日被揭與內地女星張穎穎拍拖兼傳婚訊，原來大S亦早已放下失婚陰霾。昨晨，52歲韓星具俊曄忽然在IG宣布已跟大S結婚︰「聽到她（大S）離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」大S隨即轉載發帖，並寫道︰「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」估計二人大約相戀百日便結婚，韓國媒體指他們已在韓國完成結婚登記，稍後會在台灣登記結婚。



預告不搞婚禮不生B



大S接受台灣媒體訪問時，透露不會再辦婚禮，也不會生孩子。提到老公具俊曄，大S說︰「我20至22歲認識他，後來雖然沒有結果，但這是一段很重要的戀情，如今我們再重逢，我們都會好好珍惜這緣分。」她表示，二人當年被迫分手後，具俊曄單身至今，直至她離婚後，男方立刻致電表示想迎娶她；而大S胞妹小S（徐熙娣）亦立即祝福姐姐。



至於具俊曄則透露今日會飛到台灣，因疫情關係先在防疫酒店隔離10日，他預計在台灣逗留兩個月，再帶愛妻返韓國生活。他表示今次是雙方相隔20多年後首度見面，並發表愛的宣言，表示從沒遇過比大S更好的女人。不過，大S媽媽卻對新女婿有意見，又自爆曾因女兒再婚問題而跟大S爭吵：「我從頭到尾都被瞞住。」



具俊曄曾紅遍台灣

具俊曄的光頭造型及一身結實肌肉，成為其個人特色。（IG圖片）

現年45歲的大S保養得宜，不少韓國網民對她的童顏美貌大感驚奇。（資料圖片）



其實，具俊曄在90年代是台灣家傳戶曉的偶像，他與姜元來組成的組合「酷龍」是韓國男團始祖，在K-Pop尚未席捲全球之前，「酷龍」的歌曲早已被杜德偉、蘇慧倫、草蜢等歌手翻唱。據知，大S是「酷龍」的粉絲，1999年她為了追星，透過朋友搭路主動追求，結果她與具俊曄一見鍾情，大S更為愛郎在腳踝紋上韓文紋身；可惜二人相戀一年多後，不堪男方公司壓力而分手。今次相隔20多年雙方再續前緣，實在浪漫滿分。