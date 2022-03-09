  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

09/03/2022

驚現小肚腩後決心減肥 森美下戰書︰我會再除衫

#森美
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】商台DJ森美日前上載家中健身片段，誰知以往身材fit爆的他小肚腩現形。昨日森美上載本報報道，承諾花一個月時間踢走腩肉︰「鬥志返嚟啦，條片咁快都畀你cap到出嚟，《晴報》你贏一局，但我會追！戰書我已寫下，一個月，柴房健身！我要有成績！我會再除衫！」但他隨即「戴頭盔」︰「可能除，我有少少淆底，如果唔得就咁認衰得唔得，肥豬仔肚影相太可愛啦。」不少網民鼓勵森美健身成功，期待他重拾自己在電影《我要做Model》中的男模身材。

 

森美發現「肥豬仔肚」現形，決心燒脂。（IG截圖）

森美發現「肥豬仔肚」現形，決心燒脂。（IG截圖）


　　另外，前晚傳出商台DJ麻利離職消息，商台亦證實麻利由前日起暫別商台及節目《口水多過浪花》。麻利及後撰長文說︰「你哋無人轉過工咩？你哋無經歷過分手但係覺得分手先啱鬆一口氣咩？做到有長期服務金牌呢件事，震懾咗我好一陣子，我係變動星座，我居然喺日常生活玩咁多嘢嚟呃自己我有變動，然後留喺一個地方咁耐。」

 

麻利承認已離巢商台。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#森美

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk