驚現小肚腩後決心減肥 森美下戰書︰我會再除衫

【晴報專訊】商台DJ森美日前上載家中健身片段，誰知以往身材fit爆的他小肚腩現形。昨日森美上載本報報道，承諾花一個月時間踢走腩肉︰「鬥志返嚟啦，條片咁快都畀你cap到出嚟，《晴報》你贏一局，但我會追！戰書我已寫下，一個月，柴房健身！我要有成績！我會再除衫！」但他隨即「戴頭盔」︰「可能除，我有少少淆底，如果唔得就咁認衰得唔得，肥豬仔肚影相太可愛啦。」不少網民鼓勵森美健身成功，期待他重拾自己在電影《我要做Model》中的男模身材。

森美發現「肥豬仔肚」現形，決心燒脂。（IG截圖）

森美發現「肥豬仔肚」現形，決心燒脂。（IG截圖）



另外，前晚傳出商台DJ麻利離職消息，商台亦證實麻利由前日起暫別商台及節目《口水多過浪花》。麻利及後撰長文說︰「你哋無人轉過工咩？你哋無經歷過分手但係覺得分手先啱鬆一口氣咩？做到有長期服務金牌呢件事，震懾咗我好一陣子，我係變動星座，我居然喺日常生活玩咁多嘢嚟呃自己我有變動，然後留喺一個地方咁耐。」

麻利承認已離巢商台。（IG圖片）