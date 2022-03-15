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15/03/2022

凌晨忽然地震 藝人齊聲喊驚 張敬軒清唱《餘震》高招自抽

#張敬軒 #地震 #鄭秀文
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　　【晴報專訊】昨日凌晨廣東省惠州市惠東縣對開海域發生4.1級地震，香港市民亦感受到強烈震動，紛紛在網上洗版，不少藝人亦在IG出po報平安。貴為「早餐界KOL」的張敬軒（軒仔）亦唔執輸，講笑指地震時誤以為是自己餓到肚打鼓，更借舊曲《餘震》在深夜清唱幾句抽水；至於鄭秀文（Sammi）則分享一臉驚恐的素顏「床照」短片，表示「feel到地震」，以不同方式面對這次百年一遇的深夜驚魂。

 

日前開live為疫情禱告的軒仔，自揭昨日凌晨在盤算吃甚麼時即爆發地震。（資料圖片）


　　據中國地震台網表示，廣東省惠州市惠東縣對開海域昨日凌晨約兩時半發生4.1級地震，香港亦出現持續數秒震感。除了普羅市民感受到強烈震動，不少藝人亦出po分享地震一刻的感受。一向是夜鬼的軒仔，第一時間在IG限時動態問︰「有無人知…啱啱…係咪地震…咗兩三秒」、「我以為自己半夜餓，餓到震親個杯」。其後，他出po開了一個「半夜地震震到呆一呆揮手區」，家住大埔的軒仔表舅父張繼聰亦在發帖下揮手，軒仔回應︰「你係咪以為自己啲肌肉震緊咋。」阿聰笑說︰「成張床都郁咗一嘢大佬。」

周慧敏與愛貓互望定驚

 

Sammi凌晨拍片直播地震時一臉恐慌，更以為自己feel錯。（IG截圖）


　　及後，軒仔再拍短片清唱兩句《餘震》，又搞爛gag稱︰「IQ題︰如果有餘震應該點處理？答案︰要搵嘢浸住。因為餘震是浸沒痛苦中一絲興奮。」至於Sammi則分享躺在睡床上的幾秒自拍「床照」短片，並稱︰「哇，feel到地震。」她寫道︰「差不多響凌晨2:30am，有郁動兩、三下…你哋有無feel到？」周慧敏亦上載一張「那些年」電視劇《大時代》「慳妹」的睡衣相，並寫道︰「頭先地震，我們跑馬地區感覺到震了幾下，比較強烈，當時我和貓仔在房，大家都抬起頭互相對望。先生（倪震）當時在客廳看電視，還以為貓仔在他的lazy boy椅子下搗亂打架，才有這樣的震動。」

 

周慧敏指丈夫倪震以為家中的愛貓搗亂打架才出現震動。（資料圖片）


麥明詩以為有手機警報

 

麥明詩問網友有否感到地震，又以為政府會發出震撼性手機警報提示。（IG圖片）


　　另外，麥明詩在網上戲言，原以為政府會像上周般，發放手機緊急警報，她再寫道︰「個警報會唔會聽朝9am響㗎，如果係都好，9:01am開始wfh（在家工作）。」果然深明抽水之道。上月曾確診新冠肺炎的陳健安（On仔），表示「以為自己心跳加速」，他又自嘲︰「以為係新確診後遺症，大腦搖晃。」另外，多位藝人如蔡一傑、湯洛雯、朱晨麗、鄧麗欣亦有在網上記錄這個歷史性時刻。

 

湯洛雯在地震時以為發噩夢，更苦呻「瞓唔番」。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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