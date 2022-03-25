COLLAR新歌MV賣青春吸38萬點擊 Day露纖腰助樂迷踢走抗疫疲勞

【晴報專訊】女團COLLAR出道第二首歌曲《Never-never Land》MV前晚發布，八位成員分別以背心、短裙及露腰裝上陣，打扮清新有少女味。出名為食的19歲成員Day（許軼）在MV中狂擦漢堡包及糖果，前晚她在ViuTV節目《今日疫情》中透露，希望歌曲在疫情下助大家減壓︰「聽完輕鬆又舒服，好啱依家嘅香港人。」

COLLAR新歌宣傳照因有草地及梳化元素，惹來After Class粉絲質疑抄襲《要為今日回憶》。

（資料圖片）



由隊長Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及芯駖（李芯駖）組成的女團COLLAR出道三個月，第二首作品《Never-never Land》MV前晚正式發布，不過因網絡塞車，MV比原定時間（晚上八點）遲十分鐘才上架。歌曲以白日夢世界為主題，曲風輕快充滿小清新感覺，八位成員在MV中密密做出趣怪兼可愛表情，跟出道作《Call My Name！》的cool爆形象截然不同。早前曾有《聲夢》女團After Class的粉絲因《Never-never Land》宣傳照背景同樣有梳化及草地，質疑COLLAR有抄襲之嫌；不過《Never-never Land》MV大玩異國復古風，跟After Class歌曲《要為今日回憶》的MV風格及場景不同。

被指在MV中「失蹤」的Gao（左）親自解畫，盡見隊長風範。



So Ching美腿大犧牲

幾位成員齊齊曬小蠻腰，相當養眼。 (網上截圖)

So Ching（左）與Ivy So齊齊賣萌跳舞，cute到爆燈。（網上截圖）



截至昨晚九時，MV在YouTube已勁吸38萬點擊率。八位成員拍攝時玩埋一份，Winka認為MV十分貼近她們日常真實一面，So Ching亦笑言「難得做自己」︰「唔使擺甫士，平時出嚟要型、要靚，今次最真實，甚至有樣衰一面畀大家睇。」提到部分成員露小蠻腰，她們笑言平日經理人戴穎（Wing）已要求她們長期實施「禁食令」。另外，她們在草地拍攝時，腳踏涼鞋的So Ching不慎誤踩蟻竇，美腿被咬到又痕又腫，她說︰「當時真係想喊出嚟。」此外，有網民發現有鏡頭僅得七位成員，獨欠Gao，她在IG限時動態親自解畫︰「呢個係我個望遠鏡入面嘅視覺。」



為食Day留家下廚

食極唔肥的Day奉旨嗒糖，為食可愛樣出晒嚟。（網上截圖）



另外，Day及芯駖前晚現身《今日疫情》，芯駖透露希望推出鼓勵大家的歌曲，今次新歌提前推出，意味女團第三首歌亦很快登場。Day則說︰「首歌好啱依家嘅香港人，好多人抗疫疲勞，歌曲有輕鬆、舒服感覺，聽完多啲正能量。」談及抗疫日常，一向為食的Day自爆在家下廚，例如煲湯、整三文治等，芯駖則戲言會迫Day一齊做運動。