單立文凸腩為電影開工 劉德華鄉鎮出巡被村民圍攻

【晴報專訊】劉德華（華仔）最近身在內地拍攝電影《紅毯先生》，近日他與單立文在汕尾某鄉鎮取景，大批村民得知天王駕臨，前呼後擁追趕着兩人。不少網民連日來上載所拍影片，有人意外拍得單立文凸腩的照片，嘲笑他是「肥賽因」，十分搞笑。

華仔下車看到大批守候的村民，即揮手跟他們打招呼。（影片截圖）



劉德華、林熙蕾及單立文等正身處內地拍攝《紅毯先生》，戲中飾演過氣明星的華仔，上月底被目擊現身汕尾海豐一個景區開工，大批粉絲聞風而至。雖然內地正爆發疫情，但華仔下車後沒有因人多而急步離開，反而揮手與群眾打招呼，並提醒大家注意安全，十分親民。

華仔提醒熱情粉絲注意安全，並示意他們退後。（影片截圖）



10多人貼身護航

站在身形瘦削的華仔旁邊，單立文（右）被指輕微發福兼有肚腩。（影片截圖）



華仔與單立文90年合拍電影《賭俠》，相隔32年「刀仔」和「侯賽因」再次合體，日前兩人移師到當地某鄉鎮開工時，引來大批熱情粉絲追隨，而華仔身旁則有數名保安及工作人員，一行十多人貼身護航。在網民拍攝的影片中，剛巧拍得華仔和單立文的對手戲，見華仔和單立文正投入拍攝，兩人四周張望，又拿着手機不停拍攝，好像在尋找東西。休息期間，華仔和單立文站在一旁閒聊，網民竟將身材高大的單立文與身形瘦削的華仔比較，有眼利的網民更發現單立文輕微發福兼凸腩現身，留言「侯賽因變肥賽因」，認真抵死。