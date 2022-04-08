193開咖啡店 狂出精品呃「老婆」錢

【晴報專訊】「宇宙天團」ERROR成員郭嘉駿（193），最近與三位中學同學S.Ho、Adam及Ringo合資200多萬在紅磡區開設咖啡店，周日（10日）正式開業。昨日193蒙面落舖造勢，他有滿腔「呃錢」大計，一眾「老婆（193粉絲）」想必課金支持。

193手持的狸貓公仔，正是咖啡店吉祥物。（IG圖片）

193昨日蒙面現身宣傳。



郭嘉駿昨日戴上狸貓面具，與另外三位股東出席Tanuki Coffee傳媒預展。咖啡店月租約八萬元，老闆們在裝修上大灑金錢，193說︰「裝修真係好貴，啲凳係師傅將一塊一塊嘅瓷磚鋪上去。」早前因疫情影響裝修進度，咖啡店押後至周日才開張，他們坦言因繳付租金及人工，未開舖已先蝕近30萬元。



193曾揚言要呃「老婆」錢，他笑談策略︰「我哋出咗限量tee、袋同杯，賣完會keep住出其他精品。」他笑言食材最「呃錢」：「牛油果、蛋成本係幾蚊，但係出面食物賣一嚿水；我哋再cheap啲，用洋蔥代替，但我哋賣98蚊。」193自言識沖咖啡及下廚，但強調不會落場幫手，只會閒時現身舖頭，「我有學沖咖啡，有張國際證書。」