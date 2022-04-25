張惠雅談HotCha是非 指舊拍檔性格難頂 黎美言嬲爆反擊

【晴報專訊】前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）日前接受商台節目訪問，談及當年與隊友黎美言（Winkie）及張紋嘉（Crystal）的關係；她直認三人僅屬工作拍檔，又指Winkie性格未必人人頂得順。遭擺上枱的Winkie前晚在IG爆seed反擊︰「我都頂唔順你哋性格，人前人後一套。」字裏行間更拖Crystal落水。動真火的Winkie，揚言HotCha永不重組。

Regen接受商台主持梁泰來訪問，大談入行以來的苦況，結果惹來是非。（網上截圖）

曾受情緒病困擾的Regen，近年在長洲開cafe。（資料圖片）



Regen為宣傳新曲《Wish You Were Ok》，日前接受商台節目《星光路上》訪問。提到已拆伙的組合HotCha，主持梁泰來問Regen與哪一位成員最close（親密）？她笑笑口稱︰「我諗爭拗得最多係Winkie…未必個個人頂得順佢性格，好煩呀，可能夜晚傾電話傾幾個鐘都係佢講，當時覺得好辛苦，佢係唔鍾意就會直接講。（三位成員關係好？）關係一直唔係去到好好嘅朋友，可以講係拍檔。」

HotCha於18年曾重組，舉行成軍十周年演唱會，可惜此情不再。（資料圖片）



斥Regen高傲自滿



不過，Regen的心底話卻觸動Winkie，前晚Winkie在IG限時動態怒斥對方︰「我哋已經係分開個體…我都頂唔順你哋性格，人前人後一套，無team spirit（團隊精神），全為自己私心。」另一位成員Crystal躺着也中槍。Winkie指坦誠相處好過被人出賣，呼籲隊友不要再扮弱者；又叫Regen不要借她宣傳新歌，直指Regen不是敢言，而是魯莽草率。

開辦跳舞及打拳學校的Winkie，成功轉型做女強人。（資料圖片）



Winkie強調自己為人直接，全因過往隊友在背後做很多小動作，「一路以嚟，做咁多小動作傷害我，我覺得咁多年，手指只係識指向人，可以試下檢討下你自己高傲自滿嘅性格，都未必頂得你順。」Winkie坦言曾嘗試爭取HotCha今年開15周年演唱會：「我正式宣布呢個組合我唔會再有興趣重組…你無辦法想像忍耐15年有幾受傷害。」



今午現身將成焦點



另一邊廂，Regen昨晨在IG發文向Winkie致歉︰「我答同Winkie close啲，因為Winkie好多嘢都直接講出嚟，而我係buy呢一套，我表達唔好。」她認為訪問內容被斷章取義，日後不會再回應任何有關HotCha的問題。至於Winkie今午將到觀塘拍攝節目並會見傳媒，相信會大談與Regen及Crystal之間的恩怨。