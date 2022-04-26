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26/04/2022

男歌手獎爭議疑掀歌迷罵戰 姜濤盧瀚霆合力拆彈

#CHILL CLUB推介榜年度推介21/22 #MIRROR #盧瀚霆 #姜濤 #呂爵安
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　　【晴報專訊】《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》前晚假九展Star Hall舉行，人氣男團MIRROR成大贏家，橫掃九個獎項，「教主」盧瀚霆（Anson Lo）更首奪「年度之歌」及「年度男歌手」金獎。但賽果惹來網民質疑，更有傳「姜糖（姜濤粉絲）」及「神徒（Anson Lo粉絲）」對罵，姜濤及Anson Lo受訪時合力平息風波。

 

姜濤與Anson Lo以行動力證兄弟情不變。

Anson Lo憑《Megahit》奪「年度之歌」大獎。


　　有主場之利的MIRROR前晚成為大贏家，盧瀚霆坦言沒想過連奪兩個大獎：「有12位成員嘅努力，先促成每一個獎，全靠大家一齊經營，無MIRROR就唔會有每一個工作機會。」提到有網民質疑賽果造假，戥男歌手銀獎得主姜濤不值，姜濤聞言主動回答：「我想講，邊個攞獎我哋都應該開心，樂壇每個人攞獎都值得開心，更何況係自己隊友？希望大家唔好諗太多！」

 

湯令山與姜濤合唱時非常興奮，心情大靚。


呂爵安奪新人銀獎已偷笑

　　有指姜糖及神徒在網上掀罵戰？姜濤坦言一直知道此事：「組合就係咁，粉絲之間會有啲爭執，但我哋（隊友）嘅感情一定唔會因為呢件事而唔好。我亦唔會叫fans投MIRROR，投自己鍾意嘅就得；如果每年都係MIRROR或我哋嘅個人單曲得獎，代表樂壇無進步，唔需要每年都係我哋，我甚至希望以後每年，有比我哋更犀利嘅人出現。」Anson Lo坦言隊內競爭及外界比較在所難免：「但外界無論點比較，都唔會影響我哋感情。」前晚疑有姜糖不滿賽果提早離場，姜濤說：「可能有啲fans太錫我哋，我理解，但音樂無勝負之分，只有享受。」同場的張敬軒失落男歌手獎，他大方說：「再嚟過囉！我仲未退休，今年MIRROR個熱度大家都見到，Anson Lo無論喺歌同廣告都好勁，佢攞都係理所當然。」

張敬軒（左）與林家謙齊齊有獎攞。

 

Edan只得新人銀獎不覺失望。

鏡仔在新歌MV中大玩「水舞間」勁舞。


　　至於呂爵安（Edan）奪新人銀獎，再次不敵MC張天賦，Edan搞笑說︰「我見到Lokman（楊樂文）同肥仔（梁業）喺後面喊，我有獎已經偷笑啦…我同MC私下都friend有兩句，大家關係唔會因為呢啲比較而出現裂痕。」另外，MIRROR昨日推出新團歌《Innerspace》，12子在MV中大玩「水舞間」，在水池中勁舞，他們拍畢後由內到外全濕，相當落力。而前晚頒獎禮發生小插曲，許廷鏗在台上獻唱時，疑有工作人員忘記熄咪，令電視直播時有一神秘男聲說話，跟許廷鏗的歌聲重疊。事後許廷鏗忍不住在IG放負表示不開心，而昨日他再度發文，表示已接受ViuTV製作團隊致歉，他亦已經釋懷。

 

 

許廷鏗獻唱期間，大會出現技術錯誤。

 

轉載自: 晴報

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