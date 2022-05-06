力捧男新人及女子組合 黎明拋金句狂推新愛將

【晴報專訊】黎明（Leon）繼早前在疫境下推出打氣歌《Good Luck》後，再有音樂新搞作，昨日宣布其唱片公司AMusic力捧男新人YUTA及二人女子組合Lab。向來愛捧「J字頭」女歌手的Leon，今次放棄傳統，更自嘲「唔會每次都撞J」，派金句狂推樂壇新勢力。



黎明昨日在社交網發文，宣布AMusic旗下男歌手YUTA及女子組合Lab正式出道。Leon寫道：「作為一位音樂從業員，要早起身，如果可以就早瞓早起，如果唔可以就只能夜瞓，但都要早起，始終一日之計在於晨，音樂作品完成，終於亦都意味音樂從業員可以早瞓…但呢個係唔會發生…本職亦要負責推廣音樂。」

衛蘭（左）及衛詩當年備受黎明力捧。（資料圖片）



其實，Leon由04年開始先後力捧衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、文詠珊（Janice Man）、JW（王灝兒）及JC（陳詠桐）等藝人，英文名全屬「J字頭」；今次Leon放棄J字傳統，他搞笑大派金句：「好多人講過公司與好多J字頭英文名歌手合作，以為我哋熱愛J，始終個名係佢哋真嘅英文名，亦都唔會每次都撞J。今次兩個英文字分別Y同L，如果加多個S就會好似牌子名，放心我會努力搵埋個S出嚟。」



16歲女新人唱《記憶棉》成名

Lab由兩位妙齡少女組成，成員Apple參加校內歌唱比賽時台型十足。（網上截圖）

Lab由兩位妙齡少女組成，成員Apple參加校內歌唱比賽時台型十足。（網上截圖）



女子組合Lab昨日推出新歌《你是我的病》，而YUTA的新歌名為《推理的愛》，兩組新人均未見樣先聽靚聲。不過，Lab兩位成員Apple及IK身份已在網上曝光，當中16歲Apple就讀名校鄧顯中學，去年她在校內歌唱比賽演繹《記憶棉》，憑超靚聲獲得冠軍，參賽片段在YouTube至今已狂吸逾46萬點擊；至於IK同樣仍然在學，更將去日本做交換生。有熱心人士將她們的唱歌片段寄到AMusic，令她們一圓歌手夢。另外，Apple在其個人IG分享自彈自唱的短片，至今已有逾3,000人追蹤。

20歲的YUTA是電競選手，主動寄demo到唱片公司，因而獲黎明垂青。（FB圖片）