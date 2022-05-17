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17/05/2022

AGA留守做「一姐」 Gin Lee約滿離巢環球

#李幸倪 #江海迦 #環球唱片
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　　【晴報專訊】歌手李幸倪（Gin Lee）及江海迦（AGA）同屬環球唱片旗下，有傳二人爭做「環球一姐」而不和。不過，近日有指環球出現「逃亡潮」，盛傳Gin Lee、AGA及陳慧嫻均有意離巢。昨日環球發聲明，表示Gin Lee及陳慧嫻即將約滿離巢，同時公司跟AGA將有一連串新計劃，意味AGA決定留低，穩坐「環球一姐」之位。

 

Gin Lee決心向外闖，獲不少歌迷支持。（資料圖片）

 

　　聲明指，環球會在合約期內全力配合Gin Lee的新碟宣傳，並已拍攝全新唱片封套；而Gin Lee原定九月在紅館開個唱，環球表示︰「基於（紅館騷）是合約期外的演藝工作，本公司不適合再作投資，實屬可惜。」至於Gin Lee的「宿敵」AGA，聲明則說︰「環球唱片與AGA江海迦的合作協議已有進一步計劃，包括有最新音樂專輯製作、香港紅館演唱會檔期及各地巡迴演唱會。」暗示AGA決定續約，以圓紅館開騷心願。

 

AGA原定前年開紅館個唱，受疫情影響至今仍未成事。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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