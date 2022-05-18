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18/05/2022

與男友合資按摩Cafe 蘇麗珊事業行先唔心急結婚

#蘇麗珊 #按摩cafe
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　　【晴報專訊】蘇麗珊（Cecilia）與男友Kenny合資開設的按摩cafe昨日開張，大股東Cecilia透露投資了六位數字，希望一年內回本；而早前與華納唱片簽約的她，透露正積極練結他和唱歌，並笑言︰「我唔想出到嚟走晒音。」

 

Cecilia和男友Kenny昨日忙於招呼來賓。

 

　　蘇麗珊昨日偕男友及多名股東舉行切燒豬儀式，圈中好友如林德信（Alex）及顧定軒等現身支持。Cecilia直言與男友合作做生意不但沒有拗撬，反而感情大增，她甜笑謂︰「因為了解大家多咗，拍拖睇唔到男友工作嘅一面，覺得佢認真做嘢好charm，會欣賞佢多咗。」

 

　　成功創業後，兩人下一步會否結婚？Cecilia緊張道︰「我啱啱簽咗唱片公司，想專注喺事業先，希望一、兩個月內出新歌，首歌好輕快同活潑，都幾似我。依家努力練緊結他同唱歌，唔想出到嚟走晒音。」提到楊千嬅日前加盟其唱片公司，Cecilia坦言跟千嬅很有緣︰「我第一齣電影《哪一天我們會飛》就係同佢合作，不過依家想作個人發展先，想大家認識我多啲，唔太心急再同前輩合作。」

 

林德信恨參加《聲生不息》

 

喜歡按摩的Alex指定要找最大力的按摩師。

 

　　另外，同場的Alex表示十分喜愛按摩，但若要投資做生意，則最希望開設瑜伽工作室，他表示︰「我媽咪喺三藩市都有間瑜伽studio，已經開咗20幾年，我細個就喺嗰度學瑜伽，如果佢返嚟香港，我會想同佢一齊開。」提到爸爸林子祥近日參加《聲生不息》回響甚大，Alex坦言每個星期都有追看，聽到爸爸與曾比特合唱《單車》十分感動，笑指自己像多了一個「細佬」。問Alex是否希望參加《聲》節目？他說︰「梗係想啦，有呢個機會我都想去玩下。（叫爸爸推薦你？）都好嘅，叫我上去做嘉賓。」

 

轉載自: 晴報

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