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18/05/2022

落實參與《乘風破浪》 薛凱琪再被質疑「變樣」

#乘風破浪 #薛凱琪
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　　【晴報專訊】內地綜藝節目《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐》第三季）昨日正式發布參賽名單及兩輯宣傳照，早前網傳的蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、薛凱琪（Fiona）及前南韓組合少女時代成員Jessica（鄭秀妍）等均榜上有名。其中最近屢傳「變樣」的Fiona再次驚現「網紅臉」；不過她同時曬出加盟新公司的清純形象相，對比甚大。

 

網民對Fiona的長髮宣傳照有讚有彈。（微博圖片）

 

　　40歲的薛凱琪近月多次被指「變樣」，她於上月中po出瘦削濃妝的長裙相時，已被不少網民質疑「個樣唔同晒」、「好似變咗第二個人」等；日前Fiona再於內地影音平台拍短片，唱歌送給媽媽，但網民焦點同樣落在她的樣貌上，驚訝她已「面目全非」。在昨日發布的《乘風破浪》宣傳照中，雖然其超長髮及白色長裙充滿古典美，但見Fiona的「網紅臉」再現，妝容與平時的甜美形象差距頗大。

 

Fiona同時宣布加盟新公司。（微博圖片）

 

　　不過，Fiona昨日同時在微博宣布加入新公司，她寫道︰「不知不覺在北京待了一年多，也代表說跟爸媽分開了四百多天了，雖然很想念我的家人，但是我也找到了一個大家庭。因為我簽了新公司了！」相中見Fiona束起馬尾，化上淡妝，「重現」以往的可愛靚樣。

 

減肥成功的阿嬌狀態大勇。（微博圖片）

 

胡杏兒短髮迎戰

 

杏兒感激家人的全力支持，並指會好好享受舞台。

 

　　另外，剛在港拍竣劇集《獅子山下‧情》的胡杏兒亦有份參與《乘風破浪》，見她在宣傳照中換上一頭型格短髮，在一眾女藝人中突圍而出。杏兒自言向來喜歡短髮，這亦是她繼03年的《律政新人王》、十年前的《衝上雲霄II》後，第三度以超短髮示人。杏兒又直言今次挑戰唱歌、跳舞甚有難度︰「雖然當年在舊公司出過唱片，及間中在台慶節目中表演舞蹈，但始終並非那回事…其實即使已屆某一個歲數、已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏，不要被身份框框限制。」

 

轉載自: 晴報

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