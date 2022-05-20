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20/05/2022

羅樂林女兒羅苡之宣布離婚 前夫陳志健︰一世親人

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　　【晴報專訊】「大龍生」羅樂林女兒羅苡之（Tisha），12年與前港男陳志健（Otto）結婚，夫妻人前人後非常恩愛。不過，前晚Tisha與Otto分別在網上宣布離婚，結束九年半夫妻關係。Tisha向前夫表達感激之情︰「你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。」Otto亦感性表示，視Tisha為一生的親人。

 

 

　　現年40歲的陳志健近年轉攻內地，早前在內地古裝劇《與君初相識》中，與一綫女星迪麗熱巴有40秒對手戲，發展不俗。不過，Otto長期與太太羅苡之分隔異地，未知是否因聚少離多而令婚姻出現裂痕。39歲的Tisha前晚在IG上載與Otto手拖手結伴同行的背影黑白照，留言宣布和平分開︰「最終，我們也沒能夠一起走到底。起碼我們曾經愛過、笑過、哭過、活過。其他都已經不再重要了。」

 

Otto內地開工難回港

 

今年三月Tisha生日，Otto只在IG上載舊合照賀壽，自責「遲咗少少」。（資料圖片）

 

　　Tisha特別感謝Otto相伴十多個年頭：「你說你浪費了我的青春，我說我賺了無價的回憶。」她指因疫情緣故，雙方無法見面抱頭痛哭，「只能隔着電話屏幕無奈跟傷痛的道別。我們的離別是帶着遺憾和悲傷，但亦同時充滿着愛和祝福，所以大家千萬不用太擔心我們，尤其是我們的家人朋友。亦希望大家能夠給予我們空間去沉澱，去療癒。」她表示會努力好好生活，成為更加優秀的自己，又祝福舊愛︰「我知道你也會的，共勉之。」她更關閉該帖子的留言功能。昨日本報曾聯絡Tisha，問到是否待Otto回港辦離婚手續，她只說︰「他有工作在身，暫時會留在內地。其他都沒回應了，希望你能諒解。」

 

Otto與迪麗熱巴拍劇，更與女神有肌膚之親。(網上截圖)

Otto（左二）去年參演無綫燒腦劇《刑偵日記》。

 



　　至於Otto前晚亦在微博發表離婚感受：「我們都想大家好，懷念伴侶依偎時的每一分、每一秒。此刻的分開放手，則是我們能給對方最好的祝福。一日愛人，一世親人。希望你會永遠快樂，前路彼此共勉，珍重。」其實，二人久未在網上放閃，他們的最「新」合照已是在去年十月，當時Tisha到上海與老公慶祝結婚九周年，去年底亦有分享二人打籃球的片段；本月初Tisha為媽媽陳寶儀慶祝母親節，Otto卻未有出席。

 

羅樂林讚Otto尊師重道

 

羅樂林對於愛女選擇在網上宣布離婚，大感愕然。（資料圖片）

 

　　回帶Otto的情史，他在09年與圈外人結婚兼育有一女，但兩年後離婚收場，12年與Tisha再婚，誰知他竟二度經歷離婚傷痛。此外，Tisha父親羅樂林接受TVB娛樂新聞台訪問時，坦言知道Tisha及Otto曾有拗撬，他亦大讚前女婿：「佢（Otto）對長輩尊師重道，天氣凍會噓寒問暖，但兩個人之間嘅事，我真係無嘢講，感情事唔係咁易處理。」

 

Otto密密拍搞笑短片谷人氣，在微博擁有百萬粉絲。（微博截圖）

 

轉載自: 晴報

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