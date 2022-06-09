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09/06/2022

盧瀚霆新歌12秒預告 喪吸29萬觀眾

#盧瀚霆 #MIRROR
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo），昨日推出新歌《King Kong》。Anson Lo前晚在IG發布只得12秒的新歌MV預告片，截至昨晚九時已狂吸逾29萬點擊，教主號召力果然驚人。近日忙於拍攝ViuTV劇集《百萬同居計劃》的Anson Lo，除了在限時動態出po落力介紹新歌外，他又獲劇中拍檔陳子豐幫手宣傳。陳子豐上載二人齊齊扮猩猩的短片，可見他們相當老友。

 

Anson Lo在新歌MV中大騷麒麟臂。（IG截圖）

陳子豐（右）化身猩猩王，幫老友宣傳新歌。（IG截圖）

 

　　另外，Anson Lo隊友陳卓賢（Ian）今日29歲生日，昨日他率先上載與化妝師及造型師一同慶生的合照，並寫道︰「願望要用力許才會成真，幫大家許埋一份。」圈中好友如張繼聰、余香凝亦留言祝福壽星仔，反而好兄弟江熚生（AK）講笑說：「咁早衝出嚟，我係唔會講生日快樂。」被網民取笑他們「耍花槍」。

 

壽星仔Ian捧著靚靚蛋糕，在工作中提早慶生。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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