食物添加劑 │ 最新研究點名7款乳化劑或增患糖尿病風險！朱古力奶、雪糕、芝士都有發現？

添加劑對健康的負面影響，在本專欄亦討論過多次。而在近年討論得最多的，就是乳化劑。剛剛兩個月前在本專欄，亦分享過一項法國研究結果，指出四款乳化劑與癌症風險扯上關係。而剛公布的一項研究結果，亦把高度加工食物，特別是含有乳化劑的，與二型糖尿病扯上關係。

加工食品與糖尿病

增加患上糖尿病的因素，都是與生活習慣、體重，以及飲食習慣有關聯。研究亦指出，經常進食加工食物，會增加患上二型糖尿病風險。但一直以來，研究人員都是認為由於加工食物含有過多糖份、脂肪、熱量、鹽等所引致的。近年，開始有研究，當中的化學添加劑，會否增加患上糖尿病的風險。

乳化劑有何壞處？研究指或改變腸道菌群

近期研究指出，乳化劑改變腸道菌群，導致慢性炎症；腸道菌群失調及慢性炎症，兩者除了導致腸道疾病之外，亦與多種代謝性疾病，包括糖尿病、心血管疾病，以及某些癌症扯上關係。

研究特別點名7款乳化劑

法國研究人員分析超過10萬名從2009年至2003年收集的數據。在這14年間，志願人士每六個月都要提供一份兩天的飲食日記，而研究人員就會將當中的食物及食物添加劑記錄下來，他們平均都有被跟進7年。經過分析後，研究人員就發現，當中七款乳化劑，與增加二型糖尿病風險扯上關係。這七款乳化劑包括：

1. 檸檬酸鈉 E331

2. 磷酸三鉀 E340

3. 卡拉膠 E407

4. 瓜爾膠 E412

5. 阿拉伯樹膠 E414

6. 黃原膠 E415

7. 脂肪酸單甘油酯和甘油二酯的二乙醯基酒石酸酯 E472e（注意， 471及472有多個級別，這個研究點名472e）

所涉及的分量亦只是數百毫克，1克也沒有。例如，經常在朱古力奶見到的瓜爾膠 E412，研究結果顯示每天每500毫克的進食量，就增加糖尿病風險11%。

又例如在雪糕常見的卡拉膠E407每天每100毫克進食量，就增加糖尿病風險3%。

上面的例子例如朱古力及雪糕等，都屬於甜品食物。別以為因為是甜品，才增加糖尿病風險，連其他並非甜味食品也扯上關係。老實說，見到上邊七款乳化劑名單，實在覺得難以接受；這是因為，其實從上面列出的兩款食品標籤例子，大家就會發現，很多加工食品，不只含有一款乳化劑，而是用了多款。如下圖的芝士，都含有兩款點名乳化劑。

選擇EatClean無添加食物

雖然超市好像充斥著添加劑陷阱，但其實亦有EatClean無添加選擇的。在本專欄以及我的Facebook，多年來分享了各款食品，朱古力奶、雪糕、及芝士等全部都有天然選擇。

● 營養師教你揀全天然芝士

● 朱古力奶品牌

● 天然雪糕品牌