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10/06/2022

秘密誕第3胎賀36歲生日 吳雨霏︰身心最辛苦的一胎

#吳雨霏 #BB
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　　【晴報專訊】前Cookies成員吳雨霏（Kary）15年與初戀男友洪立熙共諧連理，先後在18年及19年誕下大仔Asher及細女Galilee。Kary昨日趁36歲生日，忽然自爆已誕下第三胎Noa，分享冧望BB的合照，大曬母愛。她未有透露BB性別，只說︰「今胎無論是身體或精神上都是最辛苦、最擔心的一胎。」

 

 

　　近年專心相夫教子的吳雨霏，16年曾經歷小產傷痛，當時有傳好姊妹楊愛瑾疑向傳媒透露相關消息，更有指二人因此反目。後來，Kary很快克服小產陰霾，兩年間先後誕下一對子女。上月尾，Kary獲鄧麗欣（Stephy）及區文詩（Angela）提早慶生齊齊歎韓燒，從三人合照所見，Kary的手臂依舊纖幼，毫無孕味，Stephy亦幫手遮掩好姊妹的腹部。

 

三位「餅碎」上月尾一起食韓燒，當時Kary（左）已臨盆在即。（資料圖片）

 

　　不過，Kary昨日忽然自爆已秘密誕下第三胎，她在IG上載望實BB的側面照，以及一家人齊齊摸著其孕肚的特寫照。她留言介紹這位洪家新成員名叫Noa，又標示日期「6.6.22」，看來她在本周一生B。她寫道：「我和寶寶平安回家了，抱歉沒有一早跟大家分享。今胎無論是身體上或精神上，都是最辛苦、最擔心的一胎。儘管經歷那麼多，我們還是非常感恩，感激家人、朋友、醫生、護士等等的支持和照顧，最重要感謝主，一直帶著我們走過最難熬的日子。」

 

Kary甜笑望實小Noa，幸福之情盡在不言中。（IG圖片）

Kary一家齊齊摸住孕肚，迎接小Noa降臨。（IG圖片）

 

 

成功生B是奇蹟

 

Kary四月時與二女Galilee合照，刻意不拍攝孕肚。（資料圖片）

Kary一向注重私隱，從未公開子女的正面照。（資料圖片）

 

　　Kary表示現時正好好休息︰「我會享受我們一家五口的時光，希望有一天同大家分享見證，這個寶寶是一個奇蹟，也是最好的生日禮物。」暗示幾經辛苦才誕下Noa。多位圈中好友如方力申、謝安琪等皆留言祝賀；好姊妹Angela昨日亦上載與Kary、Stephy三人疑似去staycation的舊照，並稱︰「我的最好朋友，恭喜你有第三個BB，要向你致敬，希望baby Noa會帶無盡歡樂給你的家庭。」

 

轉載自: 晴報

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