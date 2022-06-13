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13/06/2022

陳瑞輝甩拖無損心情 邱士縉勢做小朋友「世一」

#MIRROR #邱士縉 #陳瑞輝
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie），昨日到元朗一所學校出席ViuTV新劇《野人老師》開鏡拜神儀式。劇集主要在學校景拍攝，二人每日對著蚊蟲開工，Stanley說：「我本身比較惹蚊，每隔半個鐘就要噴蚊怕水。」劇集快將煞科，他們不捨得劇組及小朋友演員，飾演老師的Stanley跟小朋友有較多對手戲，他笑說：「我成日問啲小朋友鍾意我定談善言多啲，我都屈咗幾個話鍾意我，要成日問佢哋，洗佢哋腦，所以我變咗佢哋嘅『世一（世界第一）』。」

 

Stanley與沈殷怡在劇中育有一名兒子。

Frankie在劇集煞科後便會投入演唱會綵排。

 

　　Frankie早前宣布與舞蹈員女友分手，他說：「其實都無乜嘢㗎啦，（心情）都OK。」同場的沈殷怡跟Stanley演夫妻，但首集二人已離婚。早前她自爆欣賞Stanley隊友李駿傑（Jeremy），問到會否要求跟Jeremy合作？她尷尬笑指已落力主動爭取。另外，首度拍ViuTV劇集的敖嘉年表示認識了不少新朋友；早前與蔣家旻傳緋聞的他，坦言彼此不覺尷尬，平日亦不多聯絡。

 

敖嘉年首次拍ViuTV劇集，感覺新鮮。

 

轉載自: 晴報

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