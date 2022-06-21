孖余文樂講男人經 吳彥祖樂做湊仔公

【晴報專訊】余文樂（樂仔）監製兼主持的網上訪談節目《Inside Out》第二季，昨日上載最新一集，特別邀得定居美國的吳彥祖（Daniel）大談「男人的浪漫」。兩位男神同樣已榮升奶爸，Daniel坦言與樂仔做爸爸後心態大變︰「不想一直拍戲，賺了很多錢給孩子未來，但不在他身邊會覺得後悔。」

樂仔專誠到紐約拜訪Daniel，但原來兩人從未合作拍戲。（網上截圖）

余文樂與吳彥祖同為千禧年代的當紅男星，兩人在節目中談車、談事業，期間憶述當年拍戲拍到手軟，Daniel自爆當年僅花27日便拍畢《新紮師妹》。二人回想剛入行時甚麼都不懂，問導演問題會被罵，樂仔笑說︰「劉偉強罵我們『你懂個屁，只管演好自己對白就好了。』」樂仔又指Daniel以前因廣東話不標準，經常被取笑；Daniel解釋當時是靠寫拼音看劇本︰「找別人讀給我聽，然後自己寫拼音…其實現在都是這樣，我只能看懂20%至30%（中文）。」

余文樂指生活節奏慢會內疚

提及以往忙碌的演員生活，樂仔與Daniel不約而同認為香港演員都停不下來，節奏慢一點就感到內疚。近年減產的樂仔，透露曾問古天樂（古仔）為何這麼累仍不停下來？樂仔表示︰「古仔跟我說『你以為我不想停嗎？你知道我一個月要發多少薪水給員工嗎？如果我不做他們就沒有工作。』這是他的責任感，他已經把員工當成家人。」

現年47歲的Daniel直認要爭取時間追求人生，享受當專業賽車手。（網上截圖）

兩位男神皆年過四十，現時亦同為奶爸，原來他們的心態也一起有所轉變。Daniel說︰「有了孩子後，有很清楚的轉變，目標想做一個怎樣的爸爸？我們都不想一直拍戲，小朋友不認得自己，不知道爸爸是一個怎樣的人。你賺了很多錢給孩子未來，但這個時候不在他身邊，我會覺得後悔。」