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14/07/2022

繼91年《今生無悔》後再合作 陶大宇獲黎明邀請獻聲嚇一跳

#陶大宇 #黎明 #雅荍 #MV
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　　【晴報專訊】陶大宇去年憑翻唱劉德華《倒轉地球》一曲爆紅，原來他獲另一位天王黎明（Leon）邀請，客串演出Leon旗下新人雅荍（Sophia）的新歌MV。大宇在MV中大曬舞技兼獻聲，樂迷大呼驚喜，他昨日回應本報時，大讚MV導演Leon處事果斷，「好開心大家鍾意個MV，Leon果然無欺騙我。」

 

 

　　AMusic旗下16歲女新人雅荍（Sophia）日前推出單曲《AH-HA》，歌曲中有一把神秘男聲獻唱「Sayonana o」；前日黎明親自執導的《AH-HA》MV面世，除了Sophia及另一新人AVA的真面目曝光外，原來神秘男聲竟是陶大宇！大宇更粉墨登場客串MV，他穿上如同太空衣的服飾又跳又唱，不少「陶寶（陶大宇粉絲）」大讚偶像跳「大叔的舞」相當可愛；有網民亦大讚Leon找來爆紅網絡的大宇合作，十分有諗頭。

 

16歲女新人Sophia（右）及AVA獲大宇加持，一出道即贏得人氣。（網上截圖）

 

大讚Leon執導能力高

 

大宇為了MV中的可愛舞蹈苦練三日。（網上截圖）

 

　　昨日大宇接受本報訪問，笑言獲Leon邀請時超驚訝，「Leon上年12月搵我傾呢個MV，我聽到時嚇一跳，佢話搵我拍MV？心諗真定假呀，叫佢唔好玩我！佢解釋話搵我做彩蛋同新人跳舞，又叫我上去佢公司傾！」大宇表示二人對上一次合作，已是91年劇集《今生無悔》，「初時我無乜信心又驚，但開會睇到佢哋嘅構思，又覺得好有趣，之後膽粗粗決定合作。」提到MV由Leon親自操刀，大宇激讚：「Leon拍得好好，佢喺現場拍所有嘢都好果斷，從來無沙石，唔會拖泥帶水。」

 

 

自認跳舞甩Beat

 

大宇在新片《紮職3》中，與鄭浩南齊齊扮演黑道大哥。（資料圖片）

 

　　大宇特別感謝Leon找來麥秋成為他排舞，並安排三日時間給他練習，最後他亦成功駕馭跳舞部分。他說︰「拍攝過程好開心，兩位新人有活力又有天份，完全無甩beat；反而我成日甩，佢哋都好體諒我，所以都要多謝兩位新人。」他又分享現場趣事︰「有一次排舞我早到，心諗點解兩個小妹妹未到，原來佢哋仲未放學，聽到都覺得好好笑！」他再次多謝Leon︰「今次好開心大家鍾意個MV，Leon果然無欺騙我，好彩亦無令大家失望。（何時正式出歌滿足粉絲？）我（對出歌）有保留，因為自己拍劇多，唔係正式歌手，出歌都要睇適唔適合自己，要認真思考同準備。」工作方面，大宇說：「新戲《紮職3》已經順利拍完，因為喺香港仲有工作，要完成哂先計劃返內地。」

 

日前大宇到尖沙咀參觀恐龍展，乘機打卡。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

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