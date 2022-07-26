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26/07/2022

李榮浩稱翻睇《大醬園》5次 何廣沛︰我有啲怕醜

#大醬園 #李榮浩 #何廣沛
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　　【晴報專訊】近日王祖藍及歌手李榮浩為內地真人騷《嚮往的生活6》任嘉賓，期間李榮浩自爆是TVB忠實粉絲，追看《跳躍生命線》、《大醬園》及《家族榮耀》等劇集，更稱︰「《大醬園》我看了五、六遍了！」身為《跳》及《大》劇主角的何廣沛，昨日接受本報訪問道︰「我真係估唔到佢睇咗咁多次，有啲怕醜！」

 

何廣沛在《大醬園》中，與緋聞女友朱晨麗扮演一對。（資料圖片）

李榮浩將擔任新一輯《中國好聲音》的導師，未知屆時能否抽空追無綫劇。（資料圖片）


　　剛於本月11日踏入37歲的李榮浩，日前在《嚮往的生活6》中自爆沉迷香港電影及劇集，並向身旁的王祖藍笑言︰「我聽香港音樂跟看香港電影長大的，TVB我不一定比你看得少，我連《跳躍生命線》都在追。」祖藍聞言嚇得大笑︰「不是吧！《使徒行者》我明白，《跳躍生命線》我真的不明白！」李榮浩續道︰「《大醬園》我看了五、六遍了！張智霖演的《家族榮耀》也在追。」身為無綫首席創意官的祖藍乘機邀請對方︰「TVB歡迎你！你不是說『真粉』，這種是『媽媽粉』。我告訴你，像我媽才會在家裏下載《家族榮耀》，然後等着看。」

 

王祖藍（左）驚訝李榮浩有追看《跳躍生命線》。（微博截圖）


自認李榮浩歌迷

　　何廣沛昨午接受本報訪問，他自言是李榮浩歌迷，對於偶像如此支持其主演劇集，感到受寵若驚︰「嗰集《嚮往的生活6》我都有睇，一直都知道李榮浩好鍾情香港文化，但好surprise（驚訝）李榮浩睇咁多TVB劇，真係估唔到佢有追《跳躍生命線》，同埋咁多次《大醬園》，自己都有啲怕醜。」

　　何廣沛又直認經常聽李榮浩的歌曲︰「當年好後悔無睇到佢喺香港嘅音樂會，好可惜。」他續稱︰「我呢啲小歌迷，有機會聽到李榮浩真人唱live已經心滿意足。（希望明年跟祖藍到內地，與李榮浩合作？）等公司安排。」

 

轉載自: 晴報

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