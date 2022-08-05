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05/08/2022

被批出席百人無罩派對 方力申︰影響我聲譽

#方力申 #口罩
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　　【晴報專訊】方力申（小方）上月底到淺水灣出席一間食品公司兼網紅（KOL）平台舉行的周年派對，有指當天逾百人出席，但大部分人均沒有戴上口罩。小方昨日到九龍灣出席活動，直指事件對他的聲譽有很大影響，故再次澄清。

 

小方表示本月要拍劇、練波和游水，十分忙碌。

 

　　方力申昨日出席環保活動，他笑言自己很怕熱，因此暑假不用開工時，便會躲在冷氣地方；他又指幸好自己是在室內池教水，所以不用在外暴曬，「如果泳池喺室外，啲教練好驚㗎，好易曬燶。」提到小方早前出席百人網紅派對，事後被批無戴口罩，小方強調︰「個標題寫我去百人無罩P，我都擔心影響我聲譽。因為我教小朋友游水，雖然無家長打電話嚟查詢或者嫌棄我，但公司同事都好緊張呢件事…我之前都解釋咗，亦show埋安心出行紀錄，當時我係留咗半個鐘，去到見到好多人，走嗰陣都有撳『離開』。」

 

小方昨日與香港傑出擊劍運動員江旻憓碰頭。

 

靠樣力敵小鮮肉

 

　　另外，近日忙於拍劇的小方，亦同時為下月舉行的《903 AllStar籃球賽》練波。屬於DJ隊的小方說︰「我哋好認真㗎，森美、張繼聰都開始練波，嚟緊我哋都約咗時間一齊練。」他透露十年前及20年前都曾出席同一比賽，並笑說︰「我好proud of（驕傲）自己20年之後仲可以參加同一個比賽，依家興大叔，大叔打籃球。（有信心同『小鮮肉』鬥波？）我諗住靠個樣，化行個粧，靠樣嚟匹敵，起碼人哋話我唔似（同小鮮肉）差20年，咁已經贏咗啦！」至於有傳MIRROR因紅館意外而未能出席，小方表示︰「暫時無聽到呢個消息。」

 

轉載自: 晴報

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