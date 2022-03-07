施永青：俄烏戰爭掀起全球「熱戰」 中、美成最後贏家？

嘉賓：中原集團創辦人 施永青

俄烏戰爭爆發至今已超過一星期，在烏軍頑強抵抗下，俄軍沒有像預期般取得絕對優勢，戰局更有機會演變成持久戰。究竟呢場戰爭對全球各大國嘅經濟影響有幾深遠？邊啲國家或地區嘅利益受損程度最大？邊啲國家坐擁漁人之利？我地有幸邀請到中原集團創辦人施永青剖析全球政經大局。

影片網址：https://youtu.be/lhHKT32bXU4?t=241

►把時間軸拉到04:00開始 — 俄烏戰爭 權衡全球各國利益

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