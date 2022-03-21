施永青：疫情見頂？樓市下季有望回暖！

嘉賓：中原集團創辦人 施永青

港股上周尤如過山車，高低波幅達3410點。年初至今，本港第五疫情，英、美加息以及俄烏局勢緊張等因素夾擊下，樓價雖然下跌，但抗跌力顯然較港股大。隨著《財政預算案》公布放寬按保政策「茂波plan」，加上疫情略為紓緩，施永青認為，本港今年樓市最壞時間或在首季，下半年有望收復失地，並提出全港清零辦法。

影片網址：https://youtu.be/ZEu0Iz5-_rs?t=397

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