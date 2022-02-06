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07/02/2022

房協工程監督系統數碼化 2項目率先組裝合成 縮工程期3個月

#房協 #工程監督 #數碼化
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　　【晴報專訊】房協未來20年建屋量將大增至逾4萬伙，為確保施工暢順及維持質素，將推行數碼工程監督系統，將「傳紙仔」的傳統紙張記錄轉為數碼化，並採用建築信息模擬，統一數據平台；另率先在2項目以組裝合成法建屋，縮短上蓋建築工程約3個月時間，最快明年落成，又透露將考慮在古洞北的專用安置屋邨應用。

 

房協總監（工程策劃）楊稱，紅磡利工街「長者安居樂」項目，已採用數碼工程監督系統。

 

　　房協總監（工程策劃）楊啟裕表示，房協未來20年將建逾4萬個單位，涉及25個項目，其中2.8萬伙將於10年內落成，預計未來2年將批出14個地基及上蓋工程合約，形容為建屋高峰期。

 

乙明邨長者屋 最快明年底落成

 

　　為確保建屋質量，楊說，去年起已在紅磡利工街「長者安居樂」項目，採用數碼工程監督系統的數碼檢測申請及審批，一改傳統的「傳紙仔」申請檢測，以實時上傳至雲端作監測及審批，目前已擴至6個地基工程及2個上蓋工程應用，料2年內新展開的項目將逐步全面採用；又引入建築信息模擬，使用統一數據平台，以3D模型展示，分析工程數據如建築成本等，已涵蓋牛頭角定安街出租屋邨項目、洪水橋專用安置屋邨第1期及啟德1E1專用安置屋邨。

 

　　另外，沙田乙明邨長者屋及洪水橋第1A期資助出售房屋，均以「組裝合成」建築法興建，楊稱，可縮短上蓋建築工程時間約10至15%，若以一個需時30個月建築的項目為例，可縮減約3個月。現時乙明邨長者屋涉130多個組件，樓高10層，可提供64伙，最快明年底落成；而洪水橋資助出售項目則樓高27層，可提供300伙，涉約1,200個組件，料2024年落成，但使用組裝合成法須視乎地盤條件、附近道路環境等，正積極考慮在古洞北專用安置屋邨應用。

 

沙田乙明邨一幅空地加建長者屋，項目最快明年底落成。（資料圖片）

 

　　為確保工程質素，楊說，2019年起在工程顧問合約招標中已引入「標價質素評分」，杜絕低價搶標情況，若標價大幅低於所有標價中位數20至50%，或被扣分或取消資格，至今有不少例子。房協亦引入無綫射頻識別及衛星定位技術，以追蹤及跟進預製件的製造、運輸及裝嵌過程。

 

轉載自: 晴報

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