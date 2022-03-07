38%受訪女性曾受性暴力 部分人憂事件鬧大寧啞忍

【晴報專訊】婦女遭受性暴力問題不容忽視。有團體研究發現，逾37%受訪女性曾遭遇性暴力，逾1成人是在交通工具或學校遭受性暴力或性侵犯；但4成人最終沒向人求助，原因包括感羞辱、擔心事件鬧大等。有關注婦女權益的組織建議政府設立緊急救助基金，助受害人應付危急狀況。

調查發現26.9%受訪女性曾遭遇親密伴侶暴力



平等機會婦女聯席、九龍崇德社、嶺南大學社會學及社會政策學系於去年發起婦女遭受暴力經驗研究，共收集1,044份問卷及30個深入訪問，受訪者年介15至64歲。研究結果顯示，37.5%受訪者曾遭遇性暴力，26.9%受訪者曾遭遇親密伴侶暴力。



6成施暴者為熟人



遭遇性暴力的受訪者中，分別有29%人曾受到「說出帶有性意味的說話，令你不安／難堪」和「非插入式的性侵犯」；約18%人受到「帶有性意味地看着你」；約16%人受到「插入式的性侵犯」。當中逾9成施暴者為男性，超過6成施暴者是認識的人，如前任伴侶、朋友及家人等。



數據顯示逾2成人在家居環境受性暴力影響，逾1成人在交通工具或學校遭受性暴力或性侵犯。但超過7成人不知如何反應，逾6成人多數只會向家人及朋友求助，最終有4成人沒向人求助。



倡設緊急基金助應對



在遭遇親密伴侶暴力的受訪者中，約36%最常遇到「性侵犯或被強迫發生性行為」，其餘包括「言語辱罵或恐嚇」及「肢體暴力」。惟只有51%人會尋求協助，有1成人會選擇分開或離婚，約9%人曾尋求心理治療。

廖珮珊(網上片段截圖)



平等機會婦女聯席代表廖珮珊指，很多遇到家庭暴力的婦女都因經濟上依賴施虐者而未有選擇離開加害者，建議政府審視現有的「體恤安置」房屋援助計劃，簡化申請過程，讓有需要婦女能及時獲援助。團體亦建議政府設緊急支援基金助受害人應付危機狀況、加強公眾教育等。