增2.8萬確診見回落 快測呈報1.4萬宗 添291疫歿新高

【晴報專訊】昨增逾4.3萬宗確診，當中逾1.4萬宗屬快測呈報，逾2.8萬宗屬核酸確診。衛生防護中心指疫情見回落，但要觀察未來2周走勢。



港大推算疫情在上周五（4日）已見頂，惟預測至5月將有430萬人染疫。另連同滯後個案多291人離世創新高，中央援港專家梁萬年指，本港應集中資源「減重症、防死亡」。



另有消息指，全民檢測仍是當局選項，但擬推遲至下月。



傳染病處首席醫生歐家榮指，昨增28,475宗核酸確診，快測呈報平台前日啟用後，收到17,236宗呈報涉近兩日陽性者，當中14,715宗屬有效呈報，但暫僅2,018宗獲發隔離及檢疫令，其餘待補齊身份證等資料。而上月26日至本月5日的滯後快測呈報，將在下周一（14日）公布。

歐家榮指疫情要再觀察2周才更明朗

歐坦言，核酸檢測確診已無「爆炸性上升」，且呈回落，惟因多人採快測，要再觀察2周才更明朗。對呈報平台有逾26萬人排隊登記，歐指瀏覽網頁已計作「排隊」，不等同呈報數字。對呈報者獲發14日隔離令，歐解釋因當局無法知道患者何時轉陰，但命令已清楚列明，打2針者在第6、7日快測陰性可解除隔離；但打1針仍要隔離14日。



港大料下月底 感染少於千宗



另昨單日多160人死亡，並有127宗滯後個案及4宗殮房呈報，死者年介4至105歲。殮房個案全有慢性病，年輕死者則有腦癇、心漏及腎積水等。第5波累計奪2,365命，整體死亡率達0.46%，逾80歲未齊針者死亡率高達10.32%。



而港大醫學院推算指，截至昨日全港有184萬人感染，但單日感染數在上周五已見頂，料下月23日感染者會回落至千人以下，5月中可望跌至百人以下；惟至5月全港恐有430萬人感染，5,008人死亡。



中央援港防控專家組組長梁萬年強調，現應集中醫療資源優先「減重症、防死亡」。消息指，全民檢測仍是當局選項，但擬推遲至下月。而美國約翰霍普金斯大學數據指，截至本周日，本港過去7日死亡率增長近3倍達每百萬人25.5，遠高於美國的4.25，更較日韓星高7至14倍。



優先減重症死亡 全民檢測傳推遲



呼吸系統科專科醫生梁子超指本港疫情較歐美嚴重2、3倍，年逾80歲僅3成人齊針，且死亡較確診數字延後，料未來2周病逝者再上高位；本港一半死亡個案來自院舍，而海外院舍高危者多在早前爆發離世，故本港是延後受衝擊。



政府專家顧問許樹昌指過去數周絕大部分市民做快測，核酸呈報不再反映所有個案，全民檢測時機仍待觀察。



另國務院副總理韓正早前關注私院拒收新冠病人問題，消息指私家醫院聯會昨與特首林鄭月娥會晤商抗疫。而明德國際醫院擬留一半內外科病床予公院非新冠患者。中大醫院已收4名年介64至83歲新冠患者。港怡醫院指已撥50病床收公院病人，至今已收百症，且有向新冠輕症提供門診服務，並支援暫託中心服務。

下一頁 公院訂1500抽氣扇 一半普通病房擬改作隔離