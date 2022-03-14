增2.7萬宗高位橫行 中大推算500萬人染疫 街上人流升憂反彈

【晴報專訊】本港昨多近2.7萬宗確診，中大醫學院推算將有近500萬人感染，料6、7月才會跌至日均增百人確診。有專家指疫情最少需3周才有望回落，港人將「有排唔安樂」。

專家指可能需3周或6周，疫情才有望回落。圖為市民輪候採樣作核酸檢測。



衞生防護中心認同現時「高位橫行」，憂近日「街上人多了」會反彈。特首林鄭月娥指暫未有考慮為社交距離「加辣」。



本港昨多26,908宗確診，當中14,868宗經快測呈報。單日病逝者再增249人，連同37宗滯後個案共多286人離世，再創新高，死者年介39至106歲，當中最少4人已打3針，134人居於院舍。第5波死亡個案增至4,066人，死亡率升至0.56%，80歲或以上達9.44%。



較年輕的9名39至59歲死者，均有癌症、遺傳病、或不良於行等，最年輕的39歲死者癌症已擴散。



港大薛達：港死亡率高發達區2.5倍



中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安推算，本港將有450萬至500萬人感染，約7,000至9,000人死亡，最快要5月底至6月初才有望回落至日增1,000宗，到6月底至7月初降至100宗。郭建議疫情回落至千位數才放寬社交距離，且倡提早推動疫苗通行證「加針」安排。港大早前亦推算到5月會有430萬人染疫。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，相信疫情將在高位「平台期」橫行長時間，可能需3周或6周，才有望回落，且面對Omicron BA.2變種，疫情隨時有機會「掉頭向上」，形容港人「有排唔安樂」。



港大微生物學系臨床助理教授薛達指，本港每百萬人有35人死亡，高於其他發達地區最少2.5倍，是可預見悲劇，因本港居住環境擠迫、染疫長者要集中在密閉空間、加上80歲以上人口僅半數有打針，令本港長者不幸地「要用性命證明」接種與降低死亡風險關係。



傳染處主任張竹君認同，「高位橫行」是對疫情貼切描述，又謂留意到近日社區人流增，或影響兩大學推算的傳播情況，需結合實際感染人數再判斷，促市民勿放鬆，否則有機會反彈。對死亡率不斷升，她指現時是中段數字，要待第5波完結才能有清晰分析。



林鄭：目前無考慮防疫「加辣」



有傳港府有意再收緊社交距離，林鄭月娥昨指，現時防疫措施是兩年多來最嚴格，目前無考慮「加辣」，但承認港大曾有4點建議，包括應用口服藥、大幅增新冠病床、加快接種疫苗及進一步社交距離，惟最後一項效益未必很高，且要小心考慮市民心理和精神健康影響，故不會貿然收緊。

林鄭月娥昨指防疫措施不會貿然收緊



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