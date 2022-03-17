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18/03/2022

第5波感染人數突破98萬 下周交代全民強檢 入境隔離或放寬

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　　【晴報專訊】第5波感染人數突破98萬，昨多逾2.1萬人確診。特首林鄭月娥坦言，疫情不會在短時間回落，惟強烈感覺市民容忍度下降，金融機構對本港隔離情況亦失去耐性，故計劃下周初有「大膽一步」全面交代抗疫措施會否調整，包括全民檢測、禁飛令、入境檢疫等。

 

林鄭月娥預告數日後全面交代抗疫政策情況，並一併交代全民強檢安排。


　　對政府專家顧問袁國勇建議，接種率達95%可逐步放寬社交距離，林鄭指劃定指標會「自綁手腳」，易因「太理想」惹民憤。

　　本港昨多21,650人確診，13,022宗經快測平台呈報；輸入個案達9宗，第5波累計感染984,231人。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，暫有510人屬再次感染，正進行全基因分析。對疫情是否放緩，張指過去1周每日確診約3萬宗，即使昨有所下降，因社區傳染源仍多，不會很快降至低位。

增2.1萬確診 今波逾98萬人染疫

　　醫管局行政總裁高拔陞指，公院現有逾1,1萬張新冠病床，急症室等候入院者由高峰1,800多人回落至600人；但長者入院率趨增，年逾七旬者由2月底至本月初的50%，至目前70%。而全港有170名醫生及390名護士通過自選兼職計劃協助公院抗疫。

 

林鄭月娥


　　林鄭月娥指，按目前掌握數據可「比較果斷說」，疫情看來不會在短時間回落，惟非常強烈感覺到市民的容忍力正下降，金融機構對本港隔離措施亦失去耐性，且有說法是「當市民生計不保，留着性命意義何在」，故需在公共衞生、經濟及市民接受度三者間「拔河」。

　　她指，會在本月20或21日全面交代抗疫政策情況，包括禁飛令、旅客入境隔離措施等，而全民檢測方案仍在細化，「是否做、何時做、怎樣做」屆時會一併交代。

揣測謠言 「唔好睇唔好聽唔好信」

　　袁國勇聯同兩名港大專家在報章撰文指，本港確診者太多，重回近清零狀態機會不大，倡若全民接種率達95%，可逐步放寬社交距離措施。他推算，第5波尾聲仍有每日千人感染，政府應盡快公布抗疫計劃路線圖，日後輕症者若家居合適，應毋須送入隔離營，爭取在夏天回復正常生活；又認為輸入個案對疫情走勢影響微，倡恢復國際航班。至於全民強檢推行與否，全在後勤配套、檢測和追蹤能力，及隔離設施是否齊備，不然「很大機會引發第6波疫情」。

　　但林鄭反駁，經過逾1年努力，11歲以上合資格接種人口才達首針91.3%，前日僅8,000多人打首針，現實情況是「去到最後1公里最困難」，部分立場堅定者始終不會打針。她指，將接種率與放寬防疫掛鈎恐「自綁手腳」，令更多人恐懼無望恢復正常生活，目標太難達到或太理想亦會惹市民投訴。

　　對內地多處封區封城，引國內網民埋怨「遭港人連累」。林鄭說社交平台每日都有許多評論、揣測及謠言，籲市民「唔好睇、唔好聽、唔好信」。

 

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轉載自: 晴報

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