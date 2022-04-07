林鄭預告 入特定場所或需快測陰性

【晴報專訊】全民快測本周五一連3日展開，林鄭月娥預告是「熱身」，日後更多場所或需快測陰性才能入場，更謂全民參與才能掌握感染情況，令本月21日起可逐步放寬社交距離。衞生防護中心總監徐樂堅指，會研究特定群集活動須要求快測。



盼4.21放寬防疫 籲全民快測配合



林鄭昨晨指，相信市民熱切期盼本月21日起逐步放寬社交距離，可盡早用消費券、晚上堂食、讓小朋友返學等，形容「咁大好處」只需在3個早晨做快測即可，相信市民會支持配合。她謂，僱員呈報陽性後可獲病假證明，已是自願呈報的「頗具體誘因」。



她又指，日後某些場所或活動，或要先快測才能進場，引述專家指全民快測是「熱身」，進行「病毒掃描」掌握感染情況，日後社會復元若需多用快測，市民亦不會手足無措。



徐樂堅補充，工作場所、地盤、醫管局等已要求員工每日快測，減少日常群集性活動風險，首階段社交距離放寬後，將研究有否特定活動需加入快測要求。



徐又指，截至本周二錄得43萬宗快測陽性個案，已做2.9萬次抽查，僅3宗懷疑提供假資料；而網上系統由呈報到獲隔離令僅需10至15分鐘，經壓力測試每小時可處理6萬個案。他提醒，只需申報新個案，陽性者不用每日提交，第5波康復者不用重測；且呈報有法律責任，刻意用假資料將違法。



徐指快測有助風險評估，盡快找出有抽搐、氣促、胸腹痛等高危者，而輕症一般可居家隔離，惟住劏房、家庭成員屬高風險等，需入住隔離設施，但家人可陪伴。



保安局局長鄧炳強補充，消防處會向所有快測陽性者發短訊，市民可主動申請入住社區隔離設施，目前每間房僅安排同一家庭入住；又強調隔離令是有效法律文件，違反或拒入隔離設施者，要負法律責任。署理民政事務局局長陳積志指，防疫服務包提早2日完成派發，昨已分派全港270萬戶家庭，今起可在89個補遺站補領。





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