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08/04/2022

Omicron疑損神經中樞 14歲少年或因幻覺墮樓 染疫幼童康復後多重發炎

#肺炎疫情 #Omicron #神經中樞 #防疫服務包 #第4針 #殺菌塗層
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　　【晴報專訊】疫情持續向下，昨多2,644人確診，惟病死率仍達0.71%。醫管局專家分析34宗兒童患者死亡及重症個案，當局早前指墮樓不治14歲少年或非因新冠致死，惟專家昨指他或因病而看到幻覺出事；另有13名幼童本已痊癒，但感染後2至5周出現兒童多系統發炎綜合症（MIS-C），7人要入兒科深切治療部（PICU）。另有2童因腦炎致腦水腫死亡，致死快或因Omicron對神經中樞系統創傷高。

 

患兒童多系統發炎綜合症的兒童或會出現嘴唇紅及爆裂等，或有類川崎病病徵。


　　本港昨多2,644人染疫，12宗為輸入個案，連同滯後多97人死亡。第5波累計117.6萬人染疫，8,344人死亡，病死率為0.71%。

　　有27歲男無打針，長期哮喘，上月中哮喘病發入院3日，出院時病毒量極低，獲准回家，至前日在家暈倒，送院前已無呼吸心跳，快測陰性，但搶救不治；另有52歲無針女子，有乳癌且已擴散，3月中快測陽性，感染5、6日後在指定診所獲紓緩藥物，至前日在家昏迷，送院不治。2人死因待查。

3歲童死前有精力玩耍急速惡化「令人驚」

　　醫管局專家昨分析第5波兒科個案，8名死者中3人判斷為新冠致死，26名危殆者中12人為新冠導致，當中16人無打針。醫管局兒科中央統籌委員會專家小組主席劉宇隆指8童中3人無基礎病，當中3歲男童病逝前下午有精力玩耍，「令人好驚」；另一3歲女童和11個月大女嬰因腦炎致腦水腫死亡，推測因Omicron對神經中樞系統創傷高。

　　對醫管局早前稱墮樓死亡的14歲少年非因新冠致死，劉特別提及未必無關，「2周前有女童染疫後看到幻象，該少年有機會因病毒入侵神經中樞，見到幻覺出事。」他解釋，病毒入侵腦幹後可影響味覺、嗅覺等，「看到幻覺機率較低，但非奇事。」

7患MIS-C童須深切治療

　　剩下4名病逝童多有長期病，有3歲女童曾因甲流致腦炎，康復後發展遲緩、有腦癇，再染新冠致極速惡化。劉指，今波逾千病童中有15%人抽筋，5人有腦炎，「後遺症很多，新冠絕非大傷風。」劉指，有2名危殆兒童染疫後血糖急升、脫水休克，他們本身無糖尿病，推測病毒或影響胰島素分泌加劇屬先天性的1型糖尿病。

　　截至昨日，有13名兒童在染疫2至5周後，出現MIS-C，當中7人要入PICU，部分人心衰竭。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，上述兒童本已康復，惟免疫系統受病毒影響過度反應，造成心、肺、肝、腎等發炎，甚至肺積水或心包膜積水，全身紅疹、嘴唇乾裂及有草莓舌，有1、2人更因黃疸被誤診為病毒性肝炎。他又指4名MIS-C患者打針後4至6日染疫，要在未接觸病毒前已打針且有抗體，才能避免MIS-C。

 

 

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轉載自: 晴報

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