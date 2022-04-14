75%兒童地墊含有害物質 最勁超標9倍 30%有組件脫落

【晴報專訊】疫情下減外出，屋企就成為兒童的遊樂園。惟消委會檢測市面上20款兒童地墊，75%樣本驗出含生殖毒性物質的甲酰胺，其中一款更超標9倍，兒童在地墊玩耍時，或經呼吸道及皮膚進入身體，影響造血及生殖系統，對皮膚及黏膜亦構成刺激；另有30%樣本經扭力及拉力測試後，地墊會有組件脫落，增加幼童誤吞及窒息風險。

消委會提醒首次使用兒童地墊前要清潔，並放置在通風處晾乾。



消委會建議，首次使用前要清潔，放置在通風處晾乾，以減低有害物質的釋出量。



消委會測試20款兒童地墊，包括拼接、卷裝及摺合式，售價由12元至1,199元不等。結果發現，有6款樣本驗出含甲酰胺，由290mg/kg至2.000mg/kg不等，超出歐盟指令上限，其中「JapanHome數字拼圖地墊」，含最高2000mg/kg的甲酰胺，超標9倍，已交海關跟進。海關稱，在港供應的玩具受法例規管，需符合歐洲及國際標準，違者可被罰款10萬及監禁1年。



另測試亦發現，有3款地墊樣本含致癌物多環芳香烴，但含量未有超標。



長期接觸甲酰胺 損造血生殖系統



消委會指，甲酰胺被歐洲化學品管理局，歸類為「生殖毒物質」，長期接觸會對未出生的胎兒造成傷害，而甲酰胺對皮膚及黏膜有中度刺激作用。消委會總幹事黃鳳嫺稱，兒童在地墊上玩耍，有關物質可經呼吸道及皮膚進入身體，對造血及生殖系統構成影響，提醒家長首次使用前要清潔，放置在通風處晾乾，使用一個月後有害物質的釋出量會下跌。

兒童在地墊上玩耍，甲酰胺可經呼吸道及皮膚進入身體，長期接觸恐損造血及生殖系統。（資料圖片）



此外，消委會經扭力及拉力測試後，又發現有6款地墊的泡膠物料有破損，產生細小部件，不符合歐洲標準，兒童容易誤吞，構成窒息風險，包括「JapanHome數字拼圖地墊」，其餘14樣本均符合要求。



而可摺合地墊「Caraz S4 Folder Mat」，雖無小部件脫落，但其附設的塑膠袋的平均厚度為0.036毫米，少於標準要求的0.038毫米或以上，若嬰兒不慎將膠袋套在頭上遮蓋口、鼻，或有機會導致窒息，亦不符歐洲標準。



錯用清潔劑 可致產品變色受損



兒童地墊使用後需清潔，但消委會發現，半數樣本未附上清潔指示，消費者有機會因錯用清潔劑而令產品變色或受損；更有2款樣本所標示的適用年齡，與實際適用年齡不符。



JapanHome兒童地墊的進口商日本城稱，該商品昨已在分店下架；Caraz的供應商則不認同消委會所量度的平均厚度，指公司提供的塑膠袋訂購要求規格，並提供第三方實驗室檢測，均顯示塑膠袋的厚度大於歐盟標準0.038毫米或以上。

黃鳳嫺（資料圖片)