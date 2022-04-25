涉勒斃歲半女嬰 24歲媽被捕

【晴報專訊】北角周六晚發生倫常慘案。警方前晚接獲一名61歲男子報案，指一對母女被發現倒臥英皇道麗宮大廈一個劏房單位，19個月大女嬰頸部有可疑傷痕，臥床上已無反應，救護員到場後替女嬰急救，惜最終回天乏術。其24歲母一度神志不清，頸部同樣有傷痕，身邊有藥丸空樽，經治理後清醒，接受警方調查時情緒激動嚎哭，送東區醫院治理，期後被警方拘捕及扣留調查，案件交東區警區重案組跟進。

兇案現場為麗宮大廈12樓一劏房



爺嫲探望揭發



事發於英皇道301至319號麗宮大廈12樓一劏房，警方在現場檢獲兩封遺書及膠索帶，初步懷疑有人勒斃女兒後欲服藥自殺，但被女嬰的爺爺及嫲嫲前晚往探望時揭發，報警求助，警員亦帶走一名中年婦人協助調查。

疑遇害的女嬰19個月大，頸有可疑傷痕。



據悉，被捕母親無情緒病紀錄，約3個月前與丈夫分居，與女兒在上址落腳，警方正調查案件是否與產後抑鬱有關。女嬰遺體由仵工舁送殮房，等待確認死因。



涉事單位昨晨已解封，但無人應門。有大廈住客稱，對慘劇感難過，指被捕母親平日少外出及與鄰居交談，只見女嬰的爺爺及嫲嫲平均每周登門探望一、兩次，偶然會見到女嬰父親。另有同層住客指，單位平日都較安靜，未有聽聞女嬰哭喊聲，甚至到事發後才知道有女嬰與劉婦同住。



該住客續指，大廈本來治安良好，但近年愈來愈多劏房，甚至有多達「1劏15」情況，又慨嘆12樓近來「風水不佳」，同層有單位疑被人租用作網上賭博，經常烏燈黑火及有不少陌生人出入，直至本月初有警員上門調查，租客才被業主趕走。