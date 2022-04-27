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27/04/2022

調查指每13港人 1個千萬富翁

#千萬富翁 #財富
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　　【晴報專訊】疫情之下經濟波動，花旗銀行調查推算，本港去年有43.4萬名千萬富翁，即每13人便有1人是富豪，按年少約1成半，但淨資產中位數微升。逾三分一人稱疫下投資轉趨保守，但看好未來12個月樓市的比例按年增至24%。花旗指，去年中本港股市相對疲弱，但投資者或在美股有所斬獲，反映資產多元配置的重要。

 

有調查推算，本港去年有43.4萬名千萬富翁，較上次調查少約15%。（資料圖片）


淨資產中位數 增至1570萬

　　調查在去年10月底至今年1月期間進行，訪問近3,800名21至79歲市民，藉此推算本港去年底最少有43.4萬名千萬富翁，較上次調查的51.5萬少約15%，但淨資產中位數由1,550萬元增至1,570萬元，流動資產中位數亦由350萬元增至400萬元。逾半受訪富翁稱資產已回復疫情前水平，24%人甚至有上升。

　　就資產組合而言，有7成淨資產都分布在物業，流動資產有48%是現金或存款，股票、基金及債劵則有7%至28%，3者分別微升1至3個百分點，不過有逾3分1千萬富翁稱疫情令他們投資轉為保守，包括增持現金及減少新投資，3分1人稱最大投資損失源於股票，最嚴重時平均蝕110萬元。

28%受訪者認為今年經濟有增長

　　展望今年經濟情況，有28%受訪者認為會有增長，比上次調查多約12個百分點，認為持平者亦由19%增至34%，其中最看好本港樓市表現，有24%認為未來12個月會上升，有32%認為香港物業值得長綫投資。

 

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊（受訪者提供）


　　香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，去年千萬富翁人數回落或與客觀環境有關，例如中港股市都有跌幅，但美股表現佳，相信千萬富翁「見慣風浪」會更重視環球化配置資產，其中以調查前3個月計，曾持有基金或債券投資者，分別按年多4個及8個百分點，達52%和34%，兩種產品正可助投資者涉獵更多市場，以至在去年低息環境下取得回報。

 

轉載自: 晴報

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