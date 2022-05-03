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03/05/2022

市民踴躍訂花慶母親節 花店生意急升 380元「拉錢保鮮花盒」兩周賣出300個

#母親節 #零售業 #拉錢保鮮花盒
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　　【晴報專訊】周日（8日）便是母親節，疫情趨穩下，不少「廿四孝」子女已準備好送花向媽媽表愛意。疫下花店未敢加價，部分網店更減價促銷，致銷情倍升。有花店推380元「拉錢保鮮花盒」，可攝現金「折現」孝敬媽媽，首兩周已賣出300個。

 

旺角花墟昨日人頭湧湧，不少子女到場預訂母親節花束。


　　昨花墟更人頭湧湧，不少市民特意提早前來訂花，有花商首推親子DIY小花籃，消費滿指定金額更可抽獎送演唱會門票，明言生意超越疫前水平。

 

「拉錢花盒」可自行放入25張現金，當母親拉起心意卡時即有驚喜。（受訪者提供）


　　疫情緩和，社交距離逐步放寬，花店WeMickit負責人Chloe表示，今年推出逾10款母親節保鮮花產品，其中一款為「康乃馨×玫瑰拉錢花盒」，可自行放入25張現金，當母親拉起心意卡時即有驚喜，「媽咪多數鍾意折現，包利市又太『行』」，她說4月中起推出預訂後，已售近300個，部分人更提前兩周送禮，亦有滯留海外的子女越洋送禮，預料生意有30%增長。

疫下無加價 有網店減價

　　網店Always Florist負責人Yan表示，受第5波疫情影響，「市民荷包較緊」，故特意調低售價，花束由去年680元減至580元，但由於是一人小店，只能限量製作30束，4月初供預訂不足2星期已售罄，需限量加單，料生意倍升。

 

有網店主打2款花束，料生意倍升。（受訪者提供）


　　在旺角花墟，昨是勞動節最後一日假期，不少子女到場預訂母親節花束。卉豐花業負責人梁家欣表示，今年運輸及花材成本均上漲10至20%，但仍未有加價，認為第5波嚴重打擊各行各業，特別推出4款親子DIY小花籃，售價為398元，內附教學影片及說明書，即使足不出戶亦可慶祝，其他花束亦由580元起，如消費滿300元即可獲1次抽獎機會，幸運兒可贏得1張演唱會門票。她說，至今銷情理想，預料網店可售出500束花，現貨花束亦可售2,000束，「生意已經恢復至疫前水平，甚至好過疫情前」。

 

有花店推親子DIY小花籃，附有影片教製作。（受訪者提供）


部分客人疏爽 豪花1200元

　　興發鮮花市場職員鄧小姐稱，今年因成本上漲10至20%，花價輕微調整3至5%，平均售約600元起，近日已陸續有市民提前網上預訂或即場訂，以康乃馨、玫瑰、皇后花較受歡迎，部分客人豪花1,200元買花，至今訂單已滿80至90%，望生意能與去年相若。

　　香港鮮花批發商會主席黃慶強表示，近日市民增加外出，帶動母親節花商銷情，「香港經濟不好，但市民仍捨得使錢買花」。

特色鮮花蛋糕 預訂9成滿

　　除花束外，Dear Adonai Florist負責人Chloris指，不少人會在節日切蛋糕慶祝，故今年與烘培店Edenland Bakery合作，推出2款鮮花蛋糕，4月初預售至今分別訂滿逾90%及逾半，7折後分別售888元及688元，料可售出逾百個，直言放寬社交距離措施令更多人外出慶祝。

 

有花店推出鮮花蛋糕，料可售出逾百個。（受訪者提供）


　　另龍島推「My Wonder Mom」為題的母親節限定禮盒及蛋糕，發言人指放寬限聚令等措施，及受惠於電子消費劵，母親節產品銷情較去年同期升約40%，料有正面增長。

 

轉載自: 晴報

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