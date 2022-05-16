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16/05/2022

東鐵過海今迎上班日 轉車站恐逼爆 繁忙2.7分鐘1班

#東鐵線過海段 #港鐵 #轉車站 #鐵路迷
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　　【晴報專訊】東鐵線過海段昨正式啟用，意味耗時近10年、史上最貴的沙中線工程終完成。昨多個車站均見人頭湧湧，不少市民「慕名而來」，但今日才迎來首個上班日的挑戰。

 

東鐵線過海段特別頭班車昨晨開出，鐵路迷「搶閘」奔往月台搶佔有利位置。


　　港鐵指過海段繁忙時間可增至2.7分鐘一班，必要時可用「子彈車」疏導人流；有議員憂乘客出行模式改變，紅磡、大圍等轉車站方逼爆，運輸署以至3間巴士公司指今會加強監察。另港鐵將送出10萬張單程票慶祝過海段通車。

　　有百年歷史的東鐵，昨起由紅磡站經新建的會展站，延伸到新終點金鐘站，3個車站均吸引大量市民參觀，經大幅擴建的金鐘「超級轉車站」加入不少醒目提示。就記者所見，昨乘客轉車大致暢順，但由於車站擴大，來往不同月台層數耗時。

港鐵送10萬張單程票 慶開通

　　港鐵車務總監李家潤昨晨稱，東鐵繁忙時間可增到2.7分鐘一班，料能應付今日首個上班日人流需要，會不時監察載客情況，有需要時會加派短途「子彈車」特別班次疏導。截至昨晚8時，會展站有逾5.19萬人次出入，紅磡站亦有近5萬人次，金鐘站則有7.78萬人次。至於10萬張免費單程票，港鐵指MTR Mobile用戶可由本月31日下午2時起，登入手機程式領取，詳情稍後公布。

 

港鐵指會不時監察載客情況，必要時會加開特別班次。


　　乘客以後在金鐘站可選荃灣線或東鐵過海，車站大堂近F出口設模擬月台人流實況，方便乘客選線過海，惟記者昨在現場觀察約10分鐘，有留意此設施的乘客少之有少。

議員促3站加強人手支援

　　少數駐足觀看的市民文生稱，本身家住美孚，以往荃灣線繁忙時間過海或要等10多分鐘才可上車，日後會視乎人流考慮到紅磡轉乘屯馬線，但認為顯示屏位置不方便，「整多幾個喺入閘前會更好」。

　　早前多方關注東鐵9卡車未必能應付潛在客量，本身亦是鐵路迷的文生則指，部分擠塞情況是「假爆滿」，因乘客集中在個別車卡，若可趁早調整東鐵停靠位置，用盡月台空間或有助疏導。立法會交通事務委員會成員陳恒鑌關注3個轉乘站大圍、九龍塘、紅磡的人流，促港鐵今加強人手支援。

　　運輸署昨稱，會密切監察過海段初期運作以及中區及灣仔區一帶交通情況，今亦會加強監察運輸及交通情況。城巴、新巴及九巴均指會留意客量情況，配合需求。

　　另在會展站外的公共運輸交滙處前日已啟用，但有乘客投訴指示不清，署方提醒要預留充裕時間熟悉新鐵路站和相關服務安排。城巴新巴則指，有清晰指示牌，會安排職員在現場協助乘客候車；九巴亦指有需要時會增加指示。

 

 

下一頁　鐵路迷很興奮 一曲成名羅生受歡迎

轉載自: 晴報

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