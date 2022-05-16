李家超：政務司長已有人選 國際關係複雜 部分人憂被針對婉拒

【晴報專訊】候任特首李家超尚有不足2個月便上任，他昨透露正開始組班，已有政務司司長人選，強調不注重背景或職系，冀找到有能力、經驗及理念相同的人才，但直言因國際關係複雜，部分人憂被針對或婉拒加入政府。

李家超昨早簽署法定聲明，表明不屬於任何政黨及政黨成員，左為競選辦副主任譚志源。



他又說，不希望公開太太個人生活，會盡力照顧家庭。



李家超表示，不會太注重人選的背景或職系，而是考慮其能力、經驗及理念是否符合，包括公務員或任何社會人士，強調要找到最好的人才，以不同經驗互補長短，但沒透露會否招攬現屆政府官員留任，稱要尊重雙方意願，未有最終成員名單前不會公開。他指本港情況現時雖相對穩定，但國際關係複雜，部分人憂被針對或婉拒加入政府。



李慧琼：李未向民建聯招手



民建聯主席李慧琼指，李沒向民建聯招手。據悉李今日將與經民聯及民建聯立法會議員會面。



至於架構重組，他說原則上傾向由特首林鄭月娥提議的方案，已將意見交特首辦，雙方正融合方案，稍後提交行政會議討論，現階段不宜披露細節。對於是否設副司長及重設中央政策組，則有待行會討論，認為重組後應加強政策分析、釐定及統籌能力，有利新一屆政府施政。



李家超又表示，上任後會優先設公務員緊急動員機制，及協助劏房初中生發展的「解決跨代貧窮試驗計劃」，均可以「關鍵績效指標」（KPI）方式檢視成效，強化「以結果為目標」的做事方式，又認為有空間將10年房屋策略的後5年供應目標提早推出，長遠要設立土地儲備，他重申並非魔術師，如有空間可達到，每一個環節都要快。



對於「612基金」多名信託人被捕，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，李指政府會依法處理，針對的是犯法行為，與任何人背景及思想無關，又稱新聞自由已在大家袋中，但要防止有人魚目混珠，「政府是協助市民不會被人打荷包」。



他又透露，太太因長時間照顧家庭，身體亦需人照顧，但不願公開太太的個人生活，未來會盡量照顧家人。至於特首夫人會否出任公職，他說讓太太選擇。