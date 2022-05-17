新一輪「賞你遊」共6萬名額 遊迪士尼食晚餐

【晴報專訊】旅發局新一輪「賞你遊」今日出爐，共涉6萬名額、約150個行程，如韓燒放題、餵魚體驗等，只要憑指定消費滿800元即可免費換購。

其中2個行程需額外附加190元，「升級」獲1張迪士尼門票及晚餐套票。有旅行社形容是「物超所值」，望吸引親子客。

有旅社主打藝術文化遊，行程包括中環街市等。（資料圖片）

新一輪首批「賞你遊」約150個行程分4大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景及尋覓美食，行程包括韓燒放題、餵魚體驗、香港仔避風塘舢舨遊等。

市民只須憑去年12月10日或之後的本地零售及餐飲商戶實體店舖，消費滿800元的打印收據，即可在今日起向旅行社報名，免費獲得本地遊名額1個；其中2個行程要額外收費190元，包1張成人迪士尼門票及1份晚餐套票。

旅社：反應佳 望吸親子客

錦倫旅運已第3次參加「賞你遊」，今次於6至7月提供10團「青馬觀景、迪士尼樂園半日遊」，旅客要加190元換購迪士尼門票及餐飲套票，其執行董事胡景豪表示，收費行程價值近800元，且有5至6間園內餐廳可供選擇，認為物超所值，根據過往經驗反應理想，今輪希望能吸引親子客，明言疫下單靠本地遊維生，「雖然每日都成團，但是無錢賺」。

上月近4700人訪港 年跌18%

而首次參加的愉景旅遊，則推7團「舊城西九藝術文化遊」，會遊覽西營盤藝里坊、中環街市及西九文化區，負責人鄭先生指公司以往業務是代訂機票、酒店及包團，惟疫下「打亂曬」，現僅為少量商務客及公司客代訂酒店及包團，欲藉此取經，拓展本地遊及綠色旅遊。

旅發局提醒，所有參加者須滿足「疫苗通行證」的最新接種要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行快測。另旅發局公布上月初步訪港旅客為4,692人，較去年同期跌17.8%。