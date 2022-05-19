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19/05/2022

星月樓70人確診成最大群組 與西環邨同源

#食肆群組 #星月樓 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】食肆群組續爆疫。上環星月樓70人中招成最大群組，因病毒基因與西環邨西苑臺群組「幾乎一樣」，住同邨的員工或是源頭，但未肯定是否超級傳播者；西苑臺昨夜再圍封強檢。

 

觀塘安泰邨景泰樓昨圍封強檢，另西環邨西苑臺亦圍封強檢。

 

　　另外昨新增329人確診，港大病毒即時繁殖率自3月後首度突破「1傳1」，衞生防護中心總監徐樂堅指，明白市民擔心社交距離很快收緊，惟防疫要看一籃子指標，市民毋須「趕住喺1周內做晒想做嘅嘢」。

 

　　本港昨多329宗確診，31宗屬輸入個案；酒店檢疫再揭旅客染BA.4，累計8個案。傳染病處首席醫生歐家榮指，星月樓多5客及1樓面染疫，全店70人中招，均於本月7日光顧或上班，集中在食肆3樓，座位分散；當晚同場220客人和30員工，已有三分一人感染，料有超級傳播，加上場內通風有死角位，亦是爆疫成因。

 

　　經全基因排序，證實星月樓群組涉BA.2.2，與西苑臺病毒基因僅0至2個差別，星月樓最早發病員工亦住西苑臺，不排除病毒由他傳播，但區內可能亦剛巧流行同一病毒株。歐補充，該員工家人在本月7日發病，他翌日病徵輕微，快測持續陰性，至上周四核酸強檢轉陽，其CT值32，病毒量低，不肯定是否超級傳播者。港府昨晚圍封3廈強檢，當中西苑臺是一周內第2次圍封。

 

　　觀塘御善私房菜亦多6客感染，全店26人中招。歐指，本月9日晚有45客和4員工同場，按新個案透露，料屬私人聚會，場內有飲食，有人與生意夥伴同行，非全部人相識。對有客人早前稱買外賣染疫，歐指場內無閉路電視，難知實況，惟若發現有人作虛假陳述，會嚴肅跟進。

 

一籃子指標研判疫情

 

　　東涌富東商場譚仔多3名男食客感染，1人是早前確診者家人，累計6人中招。紅磡新旺會有17歲男客人確診，累計16人染疫。

 

　　徐樂堅指，最近每日確診在300宗膠着，明白市民疫情下有很大壓力，擔心確診再升會收緊社交距離措施。他強調政府有一籃子指標研判疫情，現時住院、重症、隔離病床使用率均處於低位，公眾毋須過分擔憂，而「趕結婚、趕食飯……趕住喺1周內做晒想做嘅嘢」，可以照常生活。

 

　　他稱，難言現時處於第5波上下波幅，或已現第6波，提醒市民即使社交距離今起再放寬，亦要避免人多聚會及盡快打針。

 

 

轉載自: 晴報

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