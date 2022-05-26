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26/05/2022

疫下創傷後遺症 逾1成港人現徵狀 每日追看疫情新聞逾句鐘高危

#創傷後遺症 #長者
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　　【晴報專訊】疫情持續逾2年，市民過度緊貼疫情消息，或會患上創傷後遺症（PTSD）。理大醫療及社會科學院團隊在第4波時進行調查，發現逾3,000名受訪港人中，多達12.4%人出現PTSD徵狀，其中每日追看新聞逾1小時者風險更高。

 

有調查指，12.4%受訪者出現創傷後遺症徵狀。（資料圖片）

 

　　團隊指，第5波衝擊如「天災人禍」，推算有PTSD徵狀者或升至近40%。有7旬獨居長者坦言，疫下只能視像「見孫仔」，數月不見人，表達能力倒退，感終日「等食、等瞓、等死」了無生趣。

 

　　團隊在2020年11月至2021年2月進行混合研究，首階段電訪3,011名成年人，330人出現PTSD徵狀，佔整體12.4%；無業、無收入、或教育程度較低者，風險較高；而每日追看疫情新聞逾1小時者，亦有更嚴重PTSD徵狀。

 

理大團隊：歷第5波 恐增至4成

 

　　理大神經心理學講座教授兼醫療及社會科學院院長岑浩强指，疫情初發時，有研究指全港約28%人有PTSD徵狀，今次研究在疫後1年進行，比例回落至1成多，或與市民學會抗疫或已感麻木有關。惟他擔心第5波病逝者眾，打擊巨大，市民持續積累負面情況，比例或急增至30%到40%。

 

蕭婉文（左）及岑浩强（中）指，疫情持續，港人情緒受壓嚴重或令PTSD問題反覆出現。（理大提供）

 

　　理大應用社會科學系副教授蕭婉文指，第2部分抽樣240人作深度訪談，當中31名年逾65歲長者中，普遍認為新冠傳染性高，程度比沙士嚴重，且無醫治方法。她指，長者在新聞報道聽見專家稱病毒會「氣溶膠傳播」，便覺等同空氣傳播，且長者重症多，自感威脅更大。另因家人反對，不少長者無外出，自感被囚禁而十分沮喪；他們也傾向減少覆診，影響長期病控制。

 

獨居長者數月無見人 「等食等瞓等死」

 

　　75歲獨居長者蔣華珍指，疫下僅視像「見孫仔」，第5波高峰時更不敢入街市和超市，在露天市場買齊數日物資便急趕回家。她曾2周無外出，數月無見人，數日「無講嘢」，致表達能力倒退。她嘆，情緒低落時人生只剩「等食、等瞓、等死。」

 

　　團隊指出，長者接種疫苗最大阻力，是缺乏家庭或社交網支援，憂針後不適求助無門，倡政府、學界及社福界建立協作網絡，支援市民精神健康。

 

 

轉載自: 晴報

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